На алтайской трассе грузовик столкнулся с легковушкой и слетел в кювет

О погибших и пострадавших пока неизвестно

28 марта 2025, 11:45, ИА Амител

ДТП на трассе Барнаул - Алейск / Фото: "В курсе 22"

Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Алтайском крае. Об этом сообщает "В курсе 22".

Известно, что ДТП случилось на автодороге Барнаул – Алейск. Судя по кадрам, сделанным очевидцами, большегруз вылетел в кювет, а столкнувшаяся с ним иномарка получила серьезные повреждения.

О погибших и пострадавших в аварии пока неизвестно.

Обстоятельства произошедшего уточняют.

Напомним, днем 26 марта в Барнауле произошло ДТП на проспекте Комсомольском: водитель автомобиля не справился с управлением и на полном ходу врезался в ограждение. Ему незамедлительно оказали помощь студенты-медики. После мужчину увезла реанимационная бригада.