На барнаульской улице Мало-Тобольской стартует "Сезон уличных концертов"

Уже в эту субботу барнаульцы смогут посмотреть на выступления танцоров в стиле фламенко и молодой группы "Кофе с лимоном"

21 июня 2023, 16:45, ИА Амител

В Барнауле на пешеходной улице Мало-Тобольской в конце июня стартует "Сезон уличных концертов". Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

В частности, 24 июня в 20:00 на сцене пройдет концерт фламенко. Выступать перед горожанами и гостями краевой столицы будут учителя и руководители двух студий занятия этим танцем – Suerte и Flor de suerte.

В 21:00 концерт продолжится выступлением молодой группы "Кофе с лимоном". На трех гитарах, клавишах и барабанах они исполнят кавер-версии российских песен, а также собственные произведения.

В мэрии напомнили, что "Сезон уличных концертов" – социальный лифт, который позволяет показать свой талант общественности, найти новую аудиторию и улучшить качество материалов. Возможность выступить на сцене есть у всех.