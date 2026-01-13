На "Госуслугах" запустили сервис для проверки злостных неплательщиков алиментов

Узнать о наличии долгов по алиментам теперь можно по ФИО и дате рождения

13 января 2026, 19:15, ИА Амител

Приложение "Госуслуги" на телефоне / Фото: amic.ru

На портале "Госуслуги" стал доступен новый сервис – федеральный реестр злостных должников по алиментам. С его помощью любой пользователь может проверить, есть ли у человека задолженность по выплатам на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Для поиска достаточно ввести ФИО и дату рождения.

Как уточняет Минцифры, в реестр попадают только те, кого официально признали злостными неплательщиками: это лица, привлеченные к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов либо объявленные в розыск судебными приставами.

Сервис призван помочь гражданам оценить финансовую добросовестность партнера, например, перед заключением сделки, оформлением кредита или вступлением в брак. Открытый федеральный реестр злостных должников по алиментам также ведется на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) с конца мая 2025 года.

