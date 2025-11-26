В Госдуме предложили установить минимальный размер алиментов
Законопроект предусматривает фиксированные выплаты на детей: от 50 до 100% от прожиточного минимума в зависимости от количества детей
26 ноября 2025, 22:30, ИА Амител
Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов разработали законопроект об установлении минимального размера алиментов на несовершеннолетних детей. Согласно инициативе, выплаты должны составлять не менее половины прожиточного минимума на одного ребенка, три четверти – на двух детей и полный размер – на трех и более детей, пишет РИА Новости.
Как пояснил сенатор Гибатдинов, документ закрепляет существующую судебную практику, когда размер алиментов привязывается к прожиточному минимуму.
«В случае если минимальная сумма будет определена законом, этот процесс будет облегчен», – отметил политик.
Он подчеркнул, что бремя доказательства реальных доходов будет полностью возложено на родителя, уклоняющегося от выплат.
Законопроект направлен на борьбу с уклонением от алиментных обязательств. По словам авторов инициативы, установление четких минимальных стандартов позволит сократить количество судебных тяжб и защитит интересы детей.
В настоящее время алименты могут устанавливаться как по соглашению сторон, так и через суд, что часто приводит к поиску "лазеек" для уменьшения выплат.
Ранее сообщалось, что россиянин каждый год менял имя и фамилию, чтобы не платить алименты.
22:58:52 26-11-2025
То есть, я так понимаю, "прожиточный минимум" гражданкам с детьми будет обеспечивать исключительно самец-оплодотворитель? Наше доблестное "государство" умывает свои щупальца?
01:14:00 27-11-2025
У безработного, допустим, нет вообще никакого дохода. Где же ему взять деньги на выплату фиксированных алиментов? Украсть, что ли?..
В то же время суммы, взимаемой с иного богатея, хватило бы на прокорм десятка ребятишек, однако достаётся бабло счастливой мамаше одного-двух малышей (да и нажитых ещё от него ли?)!? Это ли "справедливо"? Менее ли актуален вопрос о величине МАКСИМУМА алиментов?
13:07:40 27-11-2025
Гость (01:14:00 27-11-2025) У безработного, допустим, нет вообще никакого дохода. Где же... будет стимул не быть безработным.. работу можно найти всегда. да, возможно, не ту, которую хотел. но ребенку же не объяснишь, что, мол, извини, батя без работы, поэтому пока ты есть не будешь... или, по-вашему, это уже проблемы матери?
09:14:54 27-11-2025
Нужно ввести приоритет равного времени проживания детей с обоими родителями (50/50). Тогда алименты на ребенка не платит никто. Полмесяца - ребенок живет за счет отца, полмесяца за счет матери. Если один из родителей не хочет жить с ребенком - автоматически платит алименты. Решается сразу несколько проблем. Отец наконец-то получит законное право видеться с ребенком, а не пожеланию матери. Деньги пойдут именно на содержание ребенка, а не хотелок матери. Почему я пишу именно про матерей, потому что в России сложилась пагубная практика отдавать детей при разводе исключительно матери. Количество разводов упадет в разы. Все кто хотел заделать ребенка, чтобы потом тянуть алименты, оказываются в пролете.
Помимо этого нужно ввести обязательный тест ДНК в роддоме на определение отцовства.
13:03:44 27-11-2025
ыть (09:14:54 27-11-2025) Нужно ввести приоритет равного времени проживания детей с об... сказочник!)) а такие моменты, как учеба в школе? каким образом будет проходить, если родители проживают в разных районах большого города или вообще в разных населенных пунктах? а обеспечение верхней одеждой и обувью как делить? а оплата кружков и репетиторов, например? утопия это, учитывая, что редко остаются хорошие отношения между бывшими...
09:36:30 27-11-2025
Это так рождаемость поднимают? Пока алименты выше 10% только с защитой
09:38:28 27-11-2025
"По словам авторов инициативы, установление четких минимальных стандартов позволит сократить количество судебных тяжб и защитит интересы детей"-и очередной раз уменьшить рождаемость этих детей,а потом будут возмущаться,мы все для них делаем,а они отказываются рожать
13:19:34 27-11-2025
Алиментщик платит "...не менее половины прожиточного минимума на одного ребенка,..." - здесь понятно отец и мать тратят на ребёнка каждый в равной доле по 50%. А вот это как понимать ?: "...три четверти – на двух детей и полный размер – на трех и более детей" - такой вклад родителей не обеспечивают каждому ребёнку ПМ. Государство будет доплачивать? Понятно когда алиментщик платит на каждого ребёнка 50% от детского ПМ и если не способен то государство доплачивает.
13:58:18 27-11-2025
Отличный закон прям скорее принимайте но он отличный для тех алиментополучателей кто вообще ничего не получал, а вот для тех кому бывшая вторая половинка исправно платит тот скорее всего будет в пролете - например: бывший муж за 2х детей с ЗП 60000 руб. отчисляет алиментов 20000 руб., а будет 11468 руб. это при прожиточном минимуме для трудоспособного населения, а если рассчитать для детей и того меньше.