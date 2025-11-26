В Госдуме предложили установить минимальный размер алиментов

Законопроект предусматривает фиксированные выплаты на детей: от 50 до 100% от прожиточного минимума в зависимости от количества детей

26 ноября 2025, 22:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов разработали законопроект об установлении минимального размера алиментов на несовершеннолетних детей. Согласно инициативе, выплаты должны составлять не менее половины прожиточного минимума на одного ребенка, три четверти – на двух детей и полный размер – на трех и более детей, пишет РИА Новости.

Как пояснил сенатор Гибатдинов, документ закрепляет существующую судебную практику, когда размер алиментов привязывается к прожиточному минимуму.

«В случае если минимальная сумма будет определена законом, этот процесс будет облегчен», – отметил политик.

Он подчеркнул, что бремя доказательства реальных доходов будет полностью возложено на родителя, уклоняющегося от выплат.

Законопроект направлен на борьбу с уклонением от алиментных обязательств. По словам авторов инициативы, установление четких минимальных стандартов позволит сократить количество судебных тяжб и защитит интересы детей.

В настоящее время алименты могут устанавливаться как по соглашению сторон, так и через суд, что часто приводит к поиску "лазеек" для уменьшения выплат.

