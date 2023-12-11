На острие технологического прогресса. Где в Барнауле можно получить ИТ-профессию?
И как поступить на бюджет
11 декабря 2023, 10:00, ИА Амител
ИТ-направления сейчас пользуются большой популярностью. Студенты и абитуриенты, которые стремятся получить перспективное образование в Барнауле, могут найти много вариантов. Например, в Алтайском госуниверситете есть институт математики и информационных технологий (ИМИТ). Там готовят специалистов в области информационных технологий, программирования, фундаментальной и прикладной математики. После окончания вуза выпускники смогут заниматься разработкой новых методов и алгоритмов, инновационных программных продуктов и адаптироваться в стремительно меняющемся мире технологий.
По каким направлениям ведут набор в институте?
В бакалавриате ИМИТ сейчас пять направлений:
- "Программная инженерия";
- "Фундаментальная информатика и информационные технологии";
- "Прикладная математика и информатика";
- "Математика и компьютерные науки";
- "Прикладная информатика".
Студенты изучают как фундаментальные, так и прикладные технологии, которые являются базой для ИТ-профессий будущего.
Изучают ли там искусственный интеллект?
Да. Во всех направлениях бакалавриата изучают технологии искусственного интеллекта (ИИ), более половины студентов используют его для выпускных проектов и даже создают свои новые алгоритмы.
Уже не первый год ИМИТ предлагает свои кейсы на всероссийском хакатоне "Цифровой прорыв: Сезон ИИ". Осенью 2023 года кейс АлтГУ был самым популярным в стране.
Многие студенты ИМИТ выполняют прикладные проекты и решают фундаментальные задачи вместе с индустриальными партнерами:
- Postgress professional*;
- Estesis*;
- "Яндекс";
- Solarlab*;
- DBA*;
- Csort*;
- Integra Sources*;
- Freematic*.
А также с академическими партнерами, среди которых: МГУ, Уральский федеральный университет и Консорциум исследователей больших данных.
Самые активные студенты участвуют во всероссийских хакатонах, конкурсах стартапов и финансируемых проектах по программе "Приоритет-2030".
Стоит также отметить, что в ближайшее время будет открыта лаборатория "VR Lab* ИМИТ".
А есть ли магистратура?
Конечно. Всем, кто уже имеет образование бакалавриат/специалитет (причем не только выпускникам АлтГУ) и желает серьезно погрузиться в передовые технологии, институт предлагает продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре.
Например, в магистратуре ИМИТ три из шести профилей ориентированы на профессиональный стандарт "Специалист по большим данным".
Можно ли поступить на бюджет?
Да. В последние пять лет бюджетные места на направлениях ИМИТ растут большими темпами. Уже в 2023 году их число составило: в бакалавриате – 200, в магистратуре – 100. Уменьшения количества бесплатных мест в 2024 году не будет. А потому и проходные баллы будут невысокими.
Где подробнее узнать о вузе и институте?
Всю актуальную и интересующую информацию о направлениях обучения можно посмотреть на сайте, также в официальных группах:
- ВК "Абитуриент ИМИТ АлтГУ";
- Телеграм-канал "Бакалавриат ИМИТ";
- Телеграм-канал "Магистратура ИМИТ".
Задать вопросы по подготовке к поступлению, а также по мероприятиям для школьников можно в любое время на сайте в разделе "Абитуриентам":
- ответственный по профориентации ИМИТ – Вера Журавлева;
- ответственный секретарь отборочной комиссии ИМИТ – Вадим Дронов.
*Postgress professional ("Постгресс профешенал"); Estesis ("Эстисэз"); Solarlab ("Соларлаб"); DBA ("ДиБиЭй"); Csort ("Кэсорт"); Integra Sources ("Интегра Сорсез"); Freematic ("Фриматик"); VR Lab ("ВиАр Лаб").
Комментарии в эфире