И как поступить на бюджет

11 декабря 2023, 10:00, ИА Амител

Студенты / Фото: пресс-служба АлтГУ

ИТ-направления сейчас пользуются большой популярностью. Студенты и абитуриенты, которые стремятся получить перспективное образование в Барнауле, могут найти много вариантов. Например, в Алтайском госуниверситете есть институт математики и информационных технологий (ИМИТ). Там готовят специалистов в области информационных технологий, программирования, фундаментальной и прикладной математики. После окончания вуза выпускники смогут заниматься разработкой новых методов и алгоритмов, инновационных программных продуктов и адаптироваться в стремительно меняющемся мире технологий.

По каким направлениям ведут набор в институте?

В бакалавриате ИМИТ сейчас пять направлений:

"Программная инженерия"; "Фундаментальная информатика и информационные технологии"; "Прикладная математика и информатика"; "Математика и компьютерные науки"; "Прикладная информатика".

Студенты изучают как фундаментальные, так и прикладные технологии, которые являются базой для ИТ-профессий будущего.

Изучают ли там искусственный интеллект?

Да. Во всех направлениях бакалавриата изучают технологии искусственного интеллекта (ИИ), более половины студентов используют его для выпускных проектов и даже создают свои новые алгоритмы.

Уже не первый год ИМИТ предлагает свои кейсы на всероссийском хакатоне "Цифровой прорыв: Сезон ИИ". Осенью 2023 года кейс АлтГУ был самым популярным в стране.

Многие студенты ИМИТ выполняют прикладные проекты и решают фундаментальные задачи вместе с индустриальными партнерами:

Postgress professional*;

Estesis*;

"Яндекс";

Solarlab*;

DBA*;

Csort*;

Integra Sources*;

Freematic*.

Фото: пресс-служба АГУ

А также с академическими партнерами, среди которых: МГУ, Уральский федеральный университет и Консорциум исследователей больших данных.

Самые активные студенты участвуют во всероссийских хакатонах, конкурсах стартапов и финансируемых проектах по программе "Приоритет-2030".

Стоит также отметить, что в ближайшее время будет открыта лаборатория "VR Lab* ИМИТ".

А есть ли магистратура?

Конечно. Всем, кто уже имеет образование бакалавриат/специалитет (причем не только выпускникам АлтГУ) и желает серьезно погрузиться в передовые технологии, институт предлагает продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре.

Например, в магистратуре ИМИТ три из шести профилей ориентированы на профессиональный стандарт "Специалист по большим данным".

Можно ли поступить на бюджет?

Да. В последние пять лет бюджетные места на направлениях ИМИТ растут большими темпами. Уже в 2023 году их число составило: в бакалавриате – 200, в магистратуре – 100. Уменьшения количества бесплатных мест в 2024 году не будет. А потому и проходные баллы будут невысокими.

Где подробнее узнать о вузе и институте?

Всю актуальную и интересующую информацию о направлениях обучения можно посмотреть на сайте, также в официальных группах:

Задать вопросы по подготовке к поступлению, а также по мероприятиям для школьников можно в любое время на сайте в разделе "Абитуриентам":

ответственный по профориентации ИМИТ – Вера Журавлева;

ответственный секретарь отборочной комиссии ИМИТ – Вадим Дронов.

*Postgress professional ("Постгресс профешенал"); Estesis ("Эстисэз"); Solarlab ("Соларлаб"); DBA ("ДиБиЭй"); Csort ("Кэсорт"); Integra Sources ("Интегра Сорсез"); Freematic ("Фриматик"); VR Lab​ ("ВиАр Лаб").