С 2024 года в Алтайском крае увеличится минимальный размер оплаты труда
Вчера в правительстве состоялось подписание поправок к трехстороннему соглашению о размере минимальной зарплаты в реальном секторе экономики
26 декабря 2023, 08:34, ИА Амител
25 декабря в правительстве Алтайского края состоялось подписание поправок к трехстороннему соглашению о размере минимальной зарплаты в реальном секторе экономики. В нем приняли участие губернатор Виктор Томенко, председатель организации профсоюзов Иван Панов, исполнительный директор Союза промышленников Виктор Мещеряков, а также руководители других объединений. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.
Так, МРОТ в организациях, чьи отраслевые объединения участвовали в подписании соглашения, составит 21 070 рублей. Договоренности будут действовать для большинства сотрудников реального сектора экономики края в ближайшие три года.
Томенко и руководители профсоюзов, а также работодатели обновили существующее соглашение о партнерстве. В нем появилось 50 новых пунктов, которые связаны с повышением качества и безопасности труда.
По словам Томенко, за последние два года количество тяжелых травм на производстве сократилось, случаев гибели также стало меньше, что является позитивным фактом. При этом задача максимум в этой отрасли – свести цифры к нулю.
08:48:10 26-12-2023
Вопрос??? это до вычета или уже после всех вычетов
09:02:24 26-12-2023
александр (08:48:10 26-12-2023) Вопрос??? это до вычета или уже после всех вычетов ... Каких вычетов? Вычет - это льгота. Может, до удержаний? Эта сумма - аналог оклада. То есть с нее будет удерживаться НДФЛ.
09:14:24 26-12-2023
Гость (09:02:24 26-12-2023) Каких вычетов? Вычет - это льгота. Может, до удержаний? Эта ... но также на нее будет накручиваться районный коэффициент
09:30:51 26-12-2023
Гость (09:14:24 26-12-2023) но также на нее будет накручиваться районный коэффициент... Это да. То есть минималка будет в теории 24 230,50.
10:31:04 26-12-2023
Гость (09:30:51 26-12-2023) Это да. То есть минималка будет в теории 24 230,50.... Я так думаю 19242 минималка +15% -районный-13% НДФЛ- правильно???
10:41:07 26-12-2023
Гость (10:31:04 26-12-2023) Я так думаю 19242 минималка +15% -районный-13% НДФЛ- правиль... Нет. Потому что регионы устанавливают свой минимум, имеют право. 19 242 - это там, где нет регионального соглашения. А где, как у нас, есть - действует свой минимум. То есть все же 24 230,50 - НДФЛ. Но это для коммерческих предприятий. Для бюджетников, насколько понимаю, будет 19 242)
11:09:20 26-12-2023
Гость (10:41:07 26-12-2023) Нет. Потому что регионы устанавливают свой минимум, имеют пр... Региональное соглашение с участниками профсоюза, а если некоторые предприятия не входят и не признают это соглашения. минималка будет - 19251,62
13:01:23 26-12-2023
Гость (11:09:20 26-12-2023) Региональное соглашение с участниками профсоюза, а если неко... Да щаз... То, что вы его не подписывали, вас никак не извинит в случае невыполнения. Вы текст внимательно читали? И цифра 19 251,62 откуда? МРОТ у нас с НГ 19 242.
09:52:57 26-12-2023
Правительство России утвердило меры, обязывающие регионы перевести население на новые тарифы на электричество, которые будут расти при увеличении потребления. Подробнее на РБК:
11:46:43 26-12-2023
главное чтобы на яйца хватило))
12:13:05 26-12-2023
Инфляция уже сожрала все
20:42:00 26-12-2023
а зарплаты когда- нибудь будут расти в конце то концов?