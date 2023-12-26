С 2024 года в Алтайском крае увеличится минимальный размер оплаты труда

Вчера в правительстве состоялось подписание поправок к трехстороннему соглашению о размере минимальной зарплаты в реальном секторе экономики

26 декабря 2023, 08:34, ИА Амител

Фото: amic.ru

25 декабря в правительстве Алтайского края состоялось подписание поправок к трехстороннему соглашению о размере минимальной зарплаты в реальном секторе экономики. В нем приняли участие губернатор Виктор Томенко, председатель организации профсоюзов Иван Панов, исполнительный директор Союза промышленников Виктор Мещеряков, а также руководители других объединений. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

Так, МРОТ в организациях, чьи отраслевые объединения участвовали в подписании соглашения, составит 21 070 рублей. Договоренности будут действовать для большинства сотрудников реального сектора экономики края в ближайшие три года.

Томенко и руководители профсоюзов, а также работодатели обновили существующее соглашение о партнерстве. В нем появилось 50 новых пунктов, которые связаны с повышением качества и безопасности труда.

По словам Томенко, за последние два года количество тяжелых травм на производстве сократилось, случаев гибели также стало меньше, что является позитивным фактом. При этом задача максимум в этой отрасли – свести цифры к нулю.