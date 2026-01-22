НОВОСТИПроисшествия

На территории Белокурихи введен карантин после обнаружения очага бешенства

Это уже седьмой случай опасного заболевания в Алтайском крае с начала 2026 года

22 января 2026, 19:00, ИА Амител

Корова. Сельское хозяйство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Корова. Сельское хозяйство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На территории города-курорта Белокуриха в Алтайском крае выявлен новый случай бешенства и введен карантин. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Очаг заболевания обнаружен в частном двухэтажном доме на улице Обской. Территория в радиусе 750 метров вокруг здания признана неблагополучной. Здесь действуют стандартные ограничительные меры.

Карантин снимут через 60 дней после уничтожения туш животных с подтвержденным бешенством и убоя всех подозреваемых в заражении зверей.

Всего за январь 2026 года в Алтайском крае зарегистрировано шесть случаев бешенства. Для сравнения: за весь 2025 год было выявлено 29 очагов заболевания.

бешенство Белокуриха

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

19:06:49 22-01-2026

каждый день

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Саня

21:34:21 22-01-2026

Развалили ветеринарную службу теперь будем пожинать плоды.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:11:10 22-01-2026

В Тюменской области женщина умерла от бешенства после укуса домашней кошки
Укушенная кошкой женщина не стала обращаться за помощью к врачам.
В Бердюжском районе (Тюменская область) женщина скончалась от бешенства после укуса кошки. Об этом начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Елены Мыцик рассказала журналистам.
«Болезнь опасна не только для животных, но и для людей. Так, в декабре минувшего года жительницу Бердюжского района покусала кошка, контактировавшая в лесу с больным животным. Об инциденте пострадавшая не сообщала, за медпомощью не обращалась. Женщина скончалась от заражения бешенством», — сообщила Елена Мыцик изданию «Новости Тюменского района».
По информации издания, в 2025 году животные 199 раз нападали с укусами на жителей Тюменского района. В Роспотребнадзоре напомнили, что при возникновении подобных ситуаций, следует промыть рану мыльной водой и немедленно обратиться за помощью к медикам. Поскольку бешенство является заболеванием со 100%-й летальностью.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров