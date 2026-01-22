На территории Белокурихи введен карантин после обнаружения очага бешенства

Это уже седьмой случай опасного заболевания в Алтайском крае с начала 2026 года

22 января 2026, 19:00, ИА Амител

Корова. Сельское хозяйство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На территории города-курорта Белокуриха в Алтайском крае выявлен новый случай бешенства и введен карантин. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Очаг заболевания обнаружен в частном двухэтажном доме на улице Обской. Территория в радиусе 750 метров вокруг здания признана неблагополучной. Здесь действуют стандартные ограничительные меры.

Карантин снимут через 60 дней после уничтожения туш животных с подтвержденным бешенством и убоя всех подозреваемых в заражении зверей.

Всего за январь 2026 года в Алтайском крае зарегистрировано шесть случаев бешенства. Для сравнения: за весь 2025 год было выявлено 29 очагов заболевания.