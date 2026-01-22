В Алтайском крае подтвердили новый очаг бешенства

С учетом новых данных общее число зарегистрированных в регионе очагов заболевания с начала 2026 года достигло шести

22 января 2026, 10:45, ИА Амител

Лиса / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае выявили новый очаг бешенства – это уже шестой подтвержденный случай с начала 2026 года. Соответствующая информация опубликована на официальном портале правовых актов региона.

Карантин ввели в селе Корболиха Третьяковского района. Заболевание зафиксировали на территории личного подсобного хозяйства. Ограничительные меры будут действовать 60 дней с момента завершения всех ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение животных с подозрением на инфекцию и туш, у которых бешенство подтвердилось лабораторно.

Одновременно с этим в регионе сняли карантин еще по четырем ранее выявленным очагам. Все они были введены в прошлом году, в том числе один – в границах Барнаула.

Всего за январь 2026 года в Алтайском крае зарегистрировано шесть случаев бешенства. Для сравнения: за весь 2025 год было выявлено 29 очагов заболевания. Власти и специалисты ранее связывали рост заболеваемости с увеличением численности лис, которые в тот период начали массово выходить к населенным пунктам, включая краевую столицу.