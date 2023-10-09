Штурман и бортмеханик до самого конца не догадывались, куда пилот направил вертолет

09 октября 2023, 15:15, ИА Амител

Вертолет Ми-8 / Фото: Минобороны РФ

Два члена экипажа угнанного на Украину вертолета Ми-8 предпочли смерть предательству, рассказал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

Вертолет угнал пилот Максим Кузьминов. Бортмеханик из Барнаула Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов не были в курсе его плана, после приземления они попытались прорваться в сторону российской границы, но были убиты украинскими военнослужащими.Накануне начальник Главного разведывательного управления (ГУР) Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью украинскому изданию NV подробности гибели двух российских военнослужащих.

По его словам, вертолет взлетел 9 августа ровно в 16:30, через несколько минут полета сильно снизился, повернул на юг и на минимальной высоте направился на территорию Украины – к одному из украинских полевых аэродромов в Харьковской области.

Штурман и бортмеханик до самого конца не догадывались, куда Кузьминов направил вертолет. Осознали они это лишь тогда, когда машина опустилась на землю.

"Кузьминов попытался успокоить своих коллег, объясняя, что рядом, на взлетной площадке, находятся бойцы ГУР и сопротивление бесполезно. Но напарники пилота сначала разозлились, а потом попытались убежать. В результате обоих ликвидировали сотрудники военной разведки", – рассказал Буданов.

Никиту Кирьянова похоронили 26 сентября в Барнауле, его наградили посмертно орденом Мужества. Со штурманом Хушбахтом Турсуновым простились в Екатеринбурге 6 октября.