На улицах Барнаула появились загадочные люди в масках рыбы
Они молча подходят к горожанам и устраивают танцы
20 мая 2026, 10:00, ИА Амител
Жители Барнаула обсуждают в соцсетях необычных персонажей. По свидетельствам очевидцев, на улицах все чаще появляются люди в масках рыбы. Они по-разному привлекают внимание прохожих, а фото и видео с ними расходятся по мессенджерам. За последние дни таких сообщений стало заметно больше, поэтому происходящее уже сложно назвать единичной шуткой.
Судя по публикациям, людей в масках видели в разных частях города — в центре, на остановках общественного транспорта и возле торговых центров. Они появляются неожиданно, по одному или небольшими группами, а затем просто уходят.
Очевидцы рассказывают, что персонажи в основном молчат. Они подходят к прохожим, протягивают газеты, позируют для фотографий, иногда устраивают короткий танец и идут дальше. В некоторых случаях, по словам горожан, на вопросы "кто вы?" или "что происходит?" люди в масках отвечают фразой: "Называйте нас морская говядина".
В соцсетях пользователи выдвигают разные версии. Одни считают, что это часть городского квеста, другие — рекламная кампания, тизер мероприятия или арт-перформанс. Пока неизвестно, кто стоит за этим и почему выбрали именно образ рыбы. При этом многие горожане отмечают, что несколько локаций и единый стиль больше похожи на заранее спланированную акцию.
Так или иначе, Барнаул получил необычный инфоповод, который активно обсуждают в Сети. Кто эти люди в масках рыбы, что написано в их газетах и где они появятся в следующий раз — пока неизвестно.
10:06:30 20-05-2026
Реклама четверга, был рыбный день))
10:08:40 20-05-2026
Это поконники рок-музыканта психоделической напрввленности Капитана Бифхарта ... а точнее, его альбома 1969 года Trout Mask Replica
10:34:01 20-05-2026
Гость (10:08:40 20-05-2026) Это поконники рок-музыканта психоделической напрввленности К... Могет быть. Послушал бифхарта - спасибо за новое знание. Буду обходить стороной )
10:15:35 20-05-2026
Это квадробоберы повзрослевшие.
10:16:03 20-05-2026
таблетки закончились?
10:16:42 20-05-2026
Все просто, реклама!. Вспомните в 90-е была реклама когда показывали чела который молчал - настанет день и я скажу что я думаю, это продолжалось месяц, потом была реклама банка. Здесь думаю аналогичный ход, ждем рекламу какого то магазина или центра....,могу ошибаться...
10:22:27 20-05-2026
ДБ (с)
10:23:50 20-05-2026
А если это против партии? А если это против самого? А это согласовано? Законно?
10:32:47 20-05-2026
Символизируя , что мы все рыбы - бессловесные?
10:37:59 20-05-2026
Странные персонажи конечно. Если ко мне такие подойдут - я сначала залью их баллончиком, а потом уже буду выяснять что им было надо.
11:00:54 20-05-2026
Гость (10:37:59 20-05-2026) Странные персонажи конечно. Если ко мне такие подойдут - я с... Скорее всего, вы сами будете потом объяснять в околотке.
11:43:32 20-05-2026
Гость (11:00:54 20-05-2026) Скорее всего, вы сами будете потом объяснять в околотке.... А я не буду ждать финала, залил, допросил, свалил.
10:43:15 20-05-2026
Это форма протеста. Вы должны жить и молчать. Как рыбы.
10:43:45 20-05-2026
В ухо! И танцуй где нить на Черемушках...
10:45:43 20-05-2026
страна просит героев, одно место рожает дураков....
10:53:18 20-05-2026
Ждем запрета от Госдумы. ЧВК Редан победили, квадроберов победили, кого там еще победили? Ловцов покемонов, любителей тамагочи, Хагги Вагги?.. И эти не пройдут! Не позволим им разрушить нашу идентичность!
11:03:07 20-05-2026
да я знаю откуда эти квадрыберы
дело Щукина. Это протестующие
11:06:02 20-05-2026
Весна 😄
11:14:13 20-05-2026
Грильница акцию запустила по их новому меню с "морской говядиной"
11:19:24 20-05-2026
Дурку вызывали?
11:24:53 20-05-2026
Они место для нереста ищут.
11:50:31 20-05-2026
А я помню рекламу, потерялась собака,откликается на кличку Связной)) Потом появилась сеть салонов. А МТС везде размещала свои логотипы типа белого яйца на красном фоне и загадочно молчала,что к чему)) Все это рекламный ход,конечно
11:59:09 20-05-2026
Может показать, что типа с головой не в порядке, чтобы откосить
15:31:24 20-05-2026
- Вы рыбов продаёте?
- Нет, просто показываю.
- Красивое...
15:34:25 20-05-2026
Прикольно
15:54:00 20-05-2026
Напишите, КАКИЕ газеты они протягивают?)
16:00:48 20-05-2026
на смену квадроберам пришли ихтионсапиенсы.