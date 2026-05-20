На улицах Барнаула появились загадочные люди в масках рыбы

Они молча подходят к горожанам и устраивают танцы

20 мая 2026, 10:00, ИА Амител

Люди в масках рыбы / Фото: Александр Чернышев

Жители Барнаула обсуждают в соцсетях необычных персонажей. По свидетельствам очевидцев, на улицах все чаще появляются люди в масках рыбы. Они по-разному привлекают внимание прохожих, а фото и видео с ними расходятся по мессенджерам. За последние дни таких сообщений стало заметно больше, поэтому происходящее уже сложно назвать единичной шуткой.

Судя по публикациям, людей в масках видели в разных частях города — в центре, на остановках общественного транспорта и возле торговых центров. Они появляются неожиданно, по одному или небольшими группами, а затем просто уходят.

Очевидцы рассказывают, что персонажи в основном молчат. Они подходят к прохожим, протягивают газеты, позируют для фотографий, иногда устраивают короткий танец и идут дальше. В некоторых случаях, по словам горожан, на вопросы "кто вы?" или "что происходит?" люди в масках отвечают фразой: "Называйте нас морская говядина".

Люди в масках рыбы / Фото: Александр Чернышев

В соцсетях пользователи выдвигают разные версии. Одни считают, что это часть городского квеста, другие — рекламная кампания, тизер мероприятия или арт-перформанс. Пока неизвестно, кто стоит за этим и почему выбрали именно образ рыбы. При этом многие горожане отмечают, что несколько локаций и единый стиль больше похожи на заранее спланированную акцию.

Так или иначе, Барнаул получил необычный инфоповод, который активно обсуждают в Сети. Кто эти люди в масках рыбы, что написано в их газетах и где они появятся в следующий раз — пока неизвестно.