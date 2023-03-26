На Алтае рассказали, сколько преступлений выявили при реализации нацпроектов

Правоохранители подготовили отчёт о результатах своей деятельности в 2022 году

26 марта 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: "Яндекс. Карты"

В Алтайском крае в 2022 году полиция выявила 45 преступлений при реализации нацпроектов, следует из документа "О состоянии оперативной обстановки и результатах деятельности органов внутренних дел Алтайского края".

Так, в ходе реализации нацпроекта "Демография" в регионе правоохранители возбудили 37 уголовных дел, "Безопасные и качественные автомобильные дороги" – семь, "Жильё и городская среда" – одно.

Кроме того, в 2022 году в Алтайском крае на 9,1% оказалось больше выявлено преступлений в оборонно-промышленном комплексе, чем было ранее.

Всего же правоохранители в прошлом году зафиксировали на территории края 39 177 преступлений. Это на 0,3% больше, чем в 2021 году.