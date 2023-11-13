Надежные, качественные, инновационные: где купить самосвалы, тягачи и экскаваторы?
Компания "БАЛУ АВТО" доставит технику в любой регион
13 ноября 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8K56qo
Сейчас на рынке представлено огромное количество спецтехники китайских производителей, которую можно купить по доступным ценам. Но выбрать подходящий вариант бывает сложно, ведь необходимо учитывать не только цену, но и качество, надежность и функциональность модели. Чтобы облегчить выбор, можно обратиться к специалистам, которые подберут оптимальное решение. Например, в компанию "БАЛУ АВТО". Она специализируется на продаже новой современной техники китайского производства и помогает в короткие сроки поставить необходимое авто: седельный тягач, карьерный самосвал, зерновоз, фронтальный погрузчик или экскаватор, которые будут полностью соответствовать запросам и целям бизнеса.
Надежные решения и прозрачные гарантии
"БАЛУ АВТО" – официальный дилер спецтехники Lonking* и партнер-поставщик коммерческой техники брендов Sitrak* и Howo*. Осуществляет продажу инновационных продуктов китайского производства:
- самосвалов;
- тягачей;
- бульдозеров;
- КМУ;
- погрузчиков;
- катков;
- экскаваторов.
Здесь – техника с официальной гарантией и точными сроками поставки, поскольку большой выбор моделей у дилера в наличии.
"Мы можем ответить на два главных требования рынка: цена и скорость. Это возможность быстро получить транспортное средство по привлекательной цене и начать его эксплуатировать здесь и сейчас", – говорят в "БАЛУ АВТО".
Преимущества компании
"БАЛУ АВТО" может стать эффективным помощником в вашем бизнесе.
Преимущества работы с компанией:
- вы сможете приобрести коммерческую и спецтехнику, которая зарекомендовала себя как надежная, качественная и инновационная;
- ее поставят к месту эксплуатации, что значительно сэкономит ваше время;
- все машины разработаны специально для эксплуатации в сложных климатических условиях, легки в обслуживании и экономичны;
- компания аккредитована как поставщик более чем в 20 федеральных лизинговых компаниях и предлагает специальные условия на оформление в лизинг.
ООО "БАЛУ АВТО"
Адрес: 656065, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 280-летия Барнаула, зд. 18, офисы 301, 302
ОГРН 1222200006940
Тел.: +7-964-086-59-79; +7 (3852) 99-59-79
info@baluauto.ru
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* Lonking ("Лонкинг"); Sitrak ("Ситрак"); Howo ("Хово")Реклама
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