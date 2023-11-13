Надежные, качественные, инновационные: где купить самосвалы, тягачи и экскаваторы?

Компания "БАЛУ АВТО" доставит технику в любой регион

13 ноября 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8K56qo

Техника "БАЛУ АВТО" / Фото предоставлено компанией

Сейчас на рынке представлено огромное количество спецтехники китайских производителей, которую можно купить по доступным ценам. Но выбрать подходящий вариант бывает сложно, ведь необходимо учитывать не только цену, но и качество, надежность и функциональность модели. Чтобы облегчить выбор, можно обратиться к специалистам, которые подберут оптимальное решение. Например, в компанию "БАЛУ АВТО". Она специализируется на продаже новой современной техники китайского производства и помогает в короткие сроки поставить необходимое авто: седельный тягач, карьерный самосвал, зерновоз, фронтальный погрузчик или экскаватор, которые будут полностью соответствовать запросам и целям бизнеса.

Надежные решения и прозрачные гарантии

"БАЛУ АВТО" ­– официальный дилер спецтехники Lonking* и партнер-поставщик коммерческой техники брендов Sitrak* и Howo*. Осуществляет продажу инновационных продуктов китайского производства:

самосвалов;

тягачей;

бульдозеров;

КМУ;

погрузчиков;

катков;

экскаваторов.

Здесь – техника с официальной гарантией и точными сроками поставки, поскольку большой выбор моделей у дилера в наличии.

"Мы можем ответить на два главных требования рынка: цена и скорость. Это возможность быстро получить транспортное средство по привлекательной цене и начать его эксплуатировать здесь и сейчас", ­– говорят в "БАЛУ АВТО".

Техника "БАЛУ АВТО" / Фото предоставлено компанией

Преимущества компании

"БАЛУ АВТО" может стать эффективным помощником в вашем бизнесе.

Преимущества работы с компанией:

вы сможете приобрести коммерческую и спецтехнику, которая зарекомендовала себя как надежная, качественная и инновационная;

ее поставят к месту эксплуатации, что значительно сэкономит ваше время;

все машины разработаны специально для эксплуатации в сложных климатических условиях, легки в обслуживании и экономичны;

компания аккредитована как поставщик более чем в 20 федеральных лизинговых компаниях и предлагает специальные условия на оформление в лизинг.

Техника "БАЛУ АВТО" / Фото предоставлено компанией

ООО "БАЛУ АВТО"

Адрес: 656065, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 280-летия Барнаула, зд. 18, офисы 301, 302

ОГРН 1222200006940

Тел.: +7-964-086-59-79; +7 (3852) 99-59-79

info@baluauto.ru

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* Lonking ("Лонкинг"); Sitrak ("Ситрак"); Howo ("Хово")

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