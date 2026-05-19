Накопительные пенсии в России повысят на 17,3% с 1 августа

Перерасчет коснется более 130 тысяч человек

19 мая 2026, 22:03, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Накопительные пенсии россиян увеличат на 17,3% с 1 августа 2026 года, перерасчет коснется порядка 136 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Соцфонда.

«Повышение накопительных пенсий на 17,3% обусловлено результатами инвестирования пенсионных накоплений, которые по итогам прошлого года более чем в три раза превысили уровень инфляции (5,6%)», — передает агентство.

В Соцфонде указали, что перерасчет также коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений, получающих срочную пенсионную выплату. Такая выплата представляет собой ежемесячную сумму, установленную на период, который получатель определяет самостоятельно. Кроме того, ее назначают гражданам, направившим средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений или вносившим добровольные взносы вне рамок программы софинансирования.

Общий объем средств для проведения перерасчета составит 8,5 млрд рублей. Как отмечает Соцфонд, средний размер накопительной пенсии составляет 1,6 тысячи рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты — 3 тысячи рублей в месяц.