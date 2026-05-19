В Госдуме предложили увеличить отпуск работающим пенсионерам
Возрастным сотрудникам требуется больше времени на восстановление — дополнительный отпуск поможет им отдохнуть, укрепить здоровье и избежать переутомления
19 мая 2026, 16:25, ИА Амител
В России для работающих пенсионеров предложили ввести дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее трех календарных дней в год. С этой инициативой выступила группа депутатов Государственной Думы во главе с Ярославом Ниловым, председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, сообщает ТАСС.
«Проект закона, который скоро будет представлен в нижнюю палату парламента, предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации. Согласно предложенным поправкам, длительность дополнительного отпуска будет определяться в рамках коллективного договора или внутренних регламентов организации, однако минимальная продолжительность должна составлять не менее трех дней», — пишет издание.
Депутаты пояснили, что в условиях сокращения численности трудоспособного населения пенсионеры становятся все более востребованными на рынке труда. Они работают как на низкоквалифицированных должностях, так и на позициях, требующих значительного опыта. Поэтому, по мнению авторов инициативы, необходимо поддерживать возрастных сотрудников: дополнительный отпуск поможет им улучшить финансовое положение и предоставит больше времени для заботы о здоровье.
Ранее сообщалось, что обеденный перерыв и отпуск могут стать длиннее для работающих пенсионеров.
16:28:56 19-05-2026
обхохочешься, три дня... неделю было бы хорошо
16:36:35 19-05-2026
Работодатель будет очень рад.
16:54:53 19-05-2026
Лучше отмените все ограничения по зарплате для работающих пенсионеров.
21:01:20 19-05-2026
А кто за них будет работать? Другие пенсионеры?
21:51:20 19-05-2026
Скоро выборы. Все депутаы соревнуются в законодательных иннициативах "для улучшения жизни народа".
Не ведитесь на это. Это популизм. "Пронародные" законы приняты не будут.
22:44:17 19-05-2026
Пенсионеры-депутаты хочут отдыха...