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В Госдуме предложили увеличить отпуск работающим пенсионерам

Возрастным сотрудникам требуется больше времени на восстановление — дополнительный отпуск поможет им отдохнуть, укрепить здоровье и избежать переутомления

19 мая 2026, 16:25, ИА Амител

Работающий пенсионер / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Работающий пенсионер / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В России для работающих пенсионеров предложили ввести дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее трех календарных дней в год. С этой инициативой выступила группа депутатов Государственной Думы во главе с Ярославом Ниловым, председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, сообщает ТАСС.

«Проект закона, который скоро будет представлен в нижнюю палату парламента, предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации. Согласно предложенным поправкам, длительность дополнительного отпуска будет определяться в рамках коллективного договора или внутренних регламентов организации, однако минимальная продолжительность должна составлять не менее трех дней», — пишет издание.

Депутаты пояснили, что в условиях сокращения численности трудоспособного населения пенсионеры становятся все более востребованными на рынке труда. Они работают как на низкоквалифицированных должностях, так и на позициях, требующих значительного опыта. Поэтому, по мнению авторов инициативы, необходимо поддерживать возрастных сотрудников: дополнительный отпуск поможет им улучшить финансовое положение и предоставит больше времени для заботы о здоровье.

Ранее сообщалось, что обеденный перерыв и отпуск могут стать длиннее для работающих пенсионеров.

Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

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Россия Работа пенсии отпуск
       

Комментарии 6

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Гость

16:28:56 19-05-2026

обхохочешься, три дня... неделю было бы хорошо

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Гость

16:36:35 19-05-2026

Работодатель будет очень рад.

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Гость

16:54:53 19-05-2026

Лучше отмените все ограничения по зарплате для работающих пенсионеров.

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гость

21:01:20 19-05-2026

А кто за них будет работать? Другие пенсионеры?

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Гость

21:51:20 19-05-2026

Скоро выборы. Все депутаы соревнуются в законодательных иннициативах "для улучшения жизни народа".
Не ведитесь на это. Это популизм. "Пронародные" законы приняты не будут.

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Кхм...

22:44:17 19-05-2026

Пенсионеры-депутаты хочут отдыха...

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