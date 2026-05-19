Возрастным сотрудникам требуется больше времени на восстановление — дополнительный отпуск поможет им отдохнуть, укрепить здоровье и избежать переутомления

19 мая 2026, 16:25, ИА Амител

Работающий пенсионер / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В России для работающих пенсионеров предложили ввести дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее трех календарных дней в год. С этой инициативой выступила группа депутатов Государственной Думы во главе с Ярославом Ниловым, председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, сообщает ТАСС.

«Проект закона, который скоро будет представлен в нижнюю палату парламента, предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации. Согласно предложенным поправкам, длительность дополнительного отпуска будет определяться в рамках коллективного договора или внутренних регламентов организации, однако минимальная продолжительность должна составлять не менее трех дней», — пишет издание.

Депутаты пояснили, что в условиях сокращения численности трудоспособного населения пенсионеры становятся все более востребованными на рынке труда. Они работают как на низкоквалифицированных должностях, так и на позициях, требующих значительного опыта. Поэтому, по мнению авторов инициативы, необходимо поддерживать возрастных сотрудников: дополнительный отпуск поможет им улучшить финансовое положение и предоставит больше времени для заботы о здоровье.

Ранее сообщалось, что обеденный перерыв и отпуск могут стать длиннее для работающих пенсионеров.