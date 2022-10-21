Премия о любви. Зачем компаниям Алтайского края нужно звание «Народный знак качества»

Премия «Народный знак качества», которая проходит в Алтайском крае в сентябре-ноябре 2022 года, имеет важную социальную функцию. Даже две: помогает определить по-настоящему народные компании и поддержать бизнес в экономически непростые времена. В этом уверена медиаэксперт, главный редактор портала аmic.ru Елена Пацар.

Amic.ru и радиостанция Business FM Барнаул проводят эту премию не в первый раз. Но именно в 2022 году она стала настолько масштабной — в первом этапе участие приняли более 600 компаний. Чуть менее половины из них дошли до второго этапа. Совсем скоро — в середине ноября — мы узнаем имена самого любимого ресторана и кафе, медклиники и салона красоты, строительной компании и учебного заведения. И ключевое слово здесь — любимый.

«Премия „Народный знак качества“ — это премия о настоящей любви. Любви жителей города к самым народным, самым лояльным и современным компаниям. Это знак признательности горожан предпринимателям, которые делают, несмотря ни на что, Барнаул лучше», — говорит Елена Пацар.

«Народный знак качества» — это не просто народный рейтинг, это большая поддержка для любой компании, от мала до велика.

«Бизнес Алтайского края (а предпринимателям сейчас непросто и мы все это прекрасно понимаем) давно нуждается в народной оценке — это и возможность заявить о качестве своих услуг, и шанс не только закрепить любовь жителей нашего города, но даже украсть их сердца навсегда. Ну, и конечно, стать ещё чуточку лучше. А окончательно завоевать души, сердца и умы барнаульцев предпринимателям помогают аmic.ru и Business FM Барнаул. И, кажется, у нас здорово это получается», — подчеркнула Пацар.

Завоёвывать души, сердца и умы кроме упомянутых ресторанов с вузами будут автосервисы, торговые центры, промышленные предприятия, спортивные клубы, курорты и не только. Сейчас любой желающий может проголосовать за своих фаворитов: жмите сюда и отдавайте по одному голосу в каждой номинации. Кто наберёт больше всех «лайков», тот и станет обладателем почётного звания лучшей компании в своей сфере по версии жителей Алтайского края.

Всё, что надо знать о премии «Народный знак качества»: