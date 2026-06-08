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НАТО запускает масштабные учения ВВС Ramstein Flag 2026 у границ России

В маневрах участвуют представители 19 стран, основные этапы пройдут в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании

08 июня 2026, 07:51, ИА Амител

Военная техника НАТО / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat от Сбера / amic.ru
Военная техника НАТО / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat от Сбера / amic.ru

НАТО проводит учения ВВС Ramstein Flag 2026 — часть маневров пройдет в странах у границ России, сообщает РИА Новости.

В тренировках, которые проходят уже в третий раз, участвуют представители 19 стран. Основные площадки — Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция и Испания.

По данным Объединенного командования ВВС НАТО, ежедневно планируется до 150 вылетов более чем 150 самолетов, в том числе Boeing E‑3A Sentry. Также будет отрабатываться применение средств ПВО.

Россия фиксирует рост активности НАТО у западных рубежей. Альянс называет это сдерживанием, а Москва призывает к диалогу и выступает против милитаризации Европы. При этом ранее в НАТО заявили, что отказ США от размещения ракет в Германии ударит по планам ЕС.

Военная техника НАТО / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat от Сбера / amic.ru

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Политика нато Учения
       

Комментарии 4

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Гость

09:58:14 08-06-2026

Ду хаст!

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Медведь-шатун

10:03:30 08-06-2026

Помнится были сообщения, что наши самолеты когда пролетали над натовскими кораблями включали какие то глушилки и у них все глохло!!!, таки может быть надо почаще включать?!, или замы одного министра и это продали .....

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Дмитрий

14:41:39 08-06-2026

Медведь-шатун (10:03:30 08-06-2026) Помнится были сообщения, что наши самолеты когда пролетали н... Это были сообщения.

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Гость

10:44:16 08-06-2026

Смерть натовской военщине!

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