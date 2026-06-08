НАТО запускает масштабные учения ВВС Ramstein Flag 2026 у границ России
В маневрах участвуют представители 19 стран, основные этапы пройдут в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании
08 июня 2026, 07:51, ИА Амител
НАТО проводит учения ВВС Ramstein Flag 2026 — часть маневров пройдет в странах у границ России, сообщает РИА Новости.
В тренировках, которые проходят уже в третий раз, участвуют представители 19 стран. Основные площадки — Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция и Испания.
По данным Объединенного командования ВВС НАТО, ежедневно планируется до 150 вылетов более чем 150 самолетов, в том числе Boeing E‑3A Sentry. Также будет отрабатываться применение средств ПВО.
Россия фиксирует рост активности НАТО у западных рубежей. Альянс называет это сдерживанием, а Москва призывает к диалогу и выступает против милитаризации Европы. При этом ранее в НАТО заявили, что отказ США от размещения ракет в Германии ударит по планам ЕС.
09:58:14 08-06-2026
Ду хаст!
10:03:30 08-06-2026
Помнится были сообщения, что наши самолеты когда пролетали над натовскими кораблями включали какие то глушилки и у них все глохло!!!, таки может быть надо почаще включать?!, или замы одного министра и это продали .....
14:41:39 08-06-2026
Медведь-шатун (10:03:30 08-06-2026) Помнится были сообщения, что наши самолеты когда пролетали н... Это были сообщения.
10:44:16 08-06-2026
Смерть натовской военщине!