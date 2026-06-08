НАТО запускает масштабные учения ВВС Ramstein Flag 2026 у границ России

В маневрах участвуют представители 19 стран, основные этапы пройдут в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании

08 июня 2026, 07:51, ИА Амител

Военная техника НАТО / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat от Сбера / amic.ru

НАТО проводит учения ВВС Ramstein Flag 2026 — часть маневров пройдет в странах у границ России, сообщает РИА Новости.

В тренировках, которые проходят уже в третий раз, участвуют представители 19 стран. Основные площадки — Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция и Испания.

По данным Объединенного командования ВВС НАТО, ежедневно планируется до 150 вылетов более чем 150 самолетов, в том числе Boeing E‑3A Sentry. Также будет отрабатываться применение средств ПВО.

Россия фиксирует рост активности НАТО у западных рубежей. Альянс называет это сдерживанием, а Москва призывает к диалогу и выступает против милитаризации Европы. При этом ранее в НАТО заявили, что отказ США от размещения ракет в Германии ударит по планам ЕС.