МИД России: НАТО может изолировать Калининградскую область
Такие сценарии отрабатываются в ходе военных учений альянса, заявил посол Булатов
02 мая 2026, 11:06, ИА Амител
Страны НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области. Об этом РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.
«После начала СВО НАТО и ЕС заметно активизировали попытки установления контроля над логистическими маршрутами в Балтийском регионе, предприняли ряд шагов по ограничению транспортного сообщения с Калининградской областью и созданию условий для изоляции региона в случае дальнейшей эскалации напряженности в отношениях России и Запада», — рассказал он.
Посол добавил, что такие сценарии отрабатываются в ходе военных учений НАТО.
Замглавы МИД России Александр Грушко на прошлой неделе говорил, что западные страны отрабатывают сценарии морской блокады и захвата Калининградской области во время учений ОЭС. В январе экс-замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус заявил, что у альянса есть готовый сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Москвой.
Артем Булатов накануне предупредил, что Россия решительно ответит на любые попытки блокады Калининграда со стороны НАТО и ЕС.
09:21:07 04-05-2026
Ну так это тогда уже можно считать нападением НАТО на Россию, с захватом территории, т.е. прямой контакт. И тогда встпуают в силу соответствующие полномочия и разрешения на использования в оборонительных целях определенных средств.
Не, не пойдут на это НАТО. для этого нужны стальные яйца. а их нет ни у нато ни у нас. Пока они только у Ирана.
12:16:09 04-05-2026
Гость (09:21:07 04-05-2026) Ну так это тогда уже можно считать нападением НАТО на Росси...
минус за якобы отсутствие яиц у нас, остальное верно. И у Ирана просто выхода другого нет, его загнали в угол. у нас ситуация иная, так что не нагнетайте