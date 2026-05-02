МИД России: НАТО может изолировать Калининградскую область

Такие сценарии отрабатываются в ходе военных учений альянса, заявил посол Булатов

02 мая 2026, 11:06, ИА Амител

Военная техника НАТО / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat от Сбера / amic.ru

Страны НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области. Об этом РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.

«После начала СВО НАТО и ЕС заметно активизировали попытки установления контроля над логистическими маршрутами в Балтийском регионе, предприняли ряд шагов по ограничению транспортного сообщения с Калининградской областью и созданию условий для изоляции региона в случае дальнейшей эскалации напряженности в отношениях России и Запада», — рассказал он.

Посол добавил, что такие сценарии отрабатываются в ходе военных учений НАТО.

Замглавы МИД России Александр Грушко на прошлой неделе говорил, что западные страны отрабатывают сценарии морской блокады и захвата Калининградской области во время учений ОЭС. В январе экс-замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус заявил, что у альянса есть готовый сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Москвой.

Артем Булатов накануне предупредил, что Россия решительно ответит на любые попытки блокады Калининграда со стороны НАТО и ЕС.