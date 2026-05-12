Научиться продавать. Кто и зачем создает в Барнауле экосистему для творческого бизнеса

В пространстве "Мох" учат, как превращать хобби в предпринимательство

12 мая 2026, 08:45, ИА Амител

Екатерина Кладова / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Amic.ru продолжает серию материалов в рамках спецпроекта "Жить по-новому". Он о людях, которые не ждут идеального момента, а сами создают возможности в имеющихся (иногда непростых) условиях. Сегодняшняя героиня — барнаульская предпринимательница Екатерина Кладова. Она запустила творческое пространство "Мох", где помогает людям делать первые шаги от домашнего хобби к реальному доходу.

Инкубатор для мастеров

Тысячи людей ежедневно вяжут, лепят из глины, шьют игрушки, варят мыло. Для большинства это просто отдушина после работы: изделия копятся на полках или раздариваются друзьям. Начать на этом зарабатывать решаются единицы — страшно прогореть, непонятно, как искать клиентов и оформлять документы.

Новый подход к творчеству в Барнауле решила внедрить Екатерина Кладова. С прошлого года в городе работает созданное ею пространство "Мох" — не просто мастерская, а настоящий инкубатор для локальных мастеров.

Энтузиазм Екатерины появился не на пустом месте. Она — руководитель уникальной образовательной программы "Я в деле", проекта, инициированного партией "Новые люди". Суть этой программы — бесплатно обучать молодежь основам предпринимательства, помогать собирать команды и запускать стартапы.

Постоянно работая в этой созидательной среде, Екатерина поняла: Барнаулу не хватает площадки, где начинающие творцы могли бы получить такую же мощную поддержку и поверить в себя. Энергетика федерального проекта вдохновила ее на создание собственной компании.

«Мы сделали место, где человек может прийти и попробовать себя в творчестве без страха. Это история не только про хобби для души. Это про реальную возможность начать свое дело, проверить на деле свои идеи и понять, что твой продукт кому-то нужен», — рассказывает Екатерина.

Екатерина Кладова / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

От глины до маркетинга

Сегодня "Мох" — это площадка, вокруг которой уже сформировалось крепкое сообщество барнаульских мастеров. Если раньше ремесленники "варились в собственном соку", то принцип "Жить по-новому" подразумевает объединение. Участники общаются, делятся опытом и, главное, получают возможность достойно и красиво выходить на рынок.

«Сделать изделие дома — не так сложно. Самое трудное — продать его, особенно офлайн, глядя в глаза покупателю. Мы как раз даем такую возможность: организуем маркеты, предоставляем площадки, помогаем людям сделать этот самый сложный первый шаг», — говорит создательница пространства.

В пространстве применили комплексный подход, который Екатерина перенесла из опыта работы в программе "Я в деле". Проект помогает мастерам не только с продажами, но и с развитием бизнес-навыков. Для участников регулярно приглашают практикующих экспертов: маркетологов, юристов, психологов.

«Мы учим, как выстраивать работу с клиентами, как правильно оформить свою деятельность, как не выгореть, когда что-то идет не по плану. Это та самая комплексная поддержка, которой катастрофически не хватает на старте», — отмечает Кладова.

По словам Екатерины, такой формат особенно важен для региона. Он решает сразу несколько задач: снижает барьеры для входа в микробизнес, поддерживает локальных производителей и дает жителям Барнаула главное — возможность для самореализации. Ведь жизнь по-новому начинается там, где человек перестает бояться своих талантов и превращает их в любимое дело.

Екатерина Кладова / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Сейчас в Алтайском крае проходит уже девятый сезон программы "Я в деле". За это время участие приняли около 2900 студентов, они разработали более 700 проектов.



Участники проходят несколько этапов обучения, каждый из которых направлен на практическое погружение в предпринимательство. Сначала большой турнир и интеллектуальные активности в вузах и колледжах, а также бизнес-курс. Затем разработка собственных стартапов, участие в воркшопах (обучающих мастерских) с действующими предпринимателями, мастер-классы с наставниками и защита проектов. В финале проходит битва проектов, где участники защищаются перед московскими экспертами.