В Алтайском крае проходит "Академия предпринимательства" при поддержке "Новых людей"

Поддержка малого и среднего бизнеса — одно из ключевых направлений работы партии

14 апреля 2026, 17:59, ИА Амител

"Академия предпринимательства" / Фото: "Новые люди"

В Алтайском крае стартовал образовательный интенсив "Академия предпринимательства", направленный на развитие бизнес-навыков у жителей региона разных возрастов — от студентов до начинающих предпринимателей.

В реализации проекта активно участвуют депутаты партии "Новые люди". Они делятся практическим опытом с участниками и помогают дорабатывать проекты.

На открытии руководитель партии "Новые люди" в Алтайском крае Никита Федюнин отметил:

«Поддержка молодежного предпринимательства остается для нас приоритетом. Партия во многом выросла из предпринимательского сообщества, и мы последовательно выступаем за развитие малого и среднего бизнеса, в первую очередь — молодежных стартапов и инициатив. В условиях экономического давления предприниматели двигают страну вперед: создают рабочие места, развивают технологии и формируют комфортную среду для жизни».

Очные форумы уже прошли в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Всего в проекте примут участие более 140 человек — студенты вузов и СПО, заинтересованные в запуске собственного дела.

Участники изучают основы бизнеса, маркетинга и финансов, а затем переходят к практической работе. Ключевой этап программы — питч-сессии, где они презентуют идеи и получают обратную связь от экспертов.

К работе с проектами подключилась депутат Барнаульской городской Думы от фракции "Новые люди", предприниматель с большим опытом Анна Галицкая.

«Ребята активные, с интересными идеями. Поначалу им непросто вступать в диалог: чувствуется осторожность и неуверенность. Во многом это связано с общей ситуацией — молодежь аккуратно относится к запуску бизнеса. Поэтому такие образовательные проекты важны: они помогают разобраться и сделать первый шаг», — поделилась Анна Галицкая.

Интенсив включает не только очные мероприятия, но и онлайн-обучение, а также менторское сопровождение до финального этапа — кейс-чемпионата. Он состоится 16 мая, где участники поборются за главный приз — 100 000 рублей на развитие своего дела.

Поддержка малого и среднего бизнеса — одно из ключевых направлений работы "Новых людей". Партия уже пять лет реализует программу молодежного предпринимательства "Я в деле", девятый сезон которой недавно стартовал в регионе. За это время в ней приняли участие более 3000 студентов и было создано свыше 700 проектов. Благодаря таким инициативам молодые люди переходят от идей к реальным бизнес-проектам, которые работают на экономику края.