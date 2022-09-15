СМИ: Samsung собирается вернуться на российский рынок

Samsung рассчитывает вернуться на российский рынок до конца года, выяснили «Известия».

По данным источника, близкого к южнокорейскому бренду, речь идёт в том числе о возобновлении поставок техники в торговые сети и перезапуске официального интернет-магазина.

Близкий к крупному ретейлеру собеседник также рассказал, что корпорация вновь может начать продажи уже в октябре. А представитель одного из интернет-магазинов сообщил, что Samsung сейчас не заинтересован в «сером» ввозе техники, так как скоро может возобновить официальные продажи.

Поводом для разговоров о возвращении компании в РФ могло стать и то, что не так давно фирма обновила российский сайт, добавив на него новинки Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4, отметил другой собеседник.

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При этом в самой сети Samsung сведения о возможном возвращении на российский рынок комментировать не стали.

Напомним, Samsung приостановил свою деятельность в РФ весной 2022 года. При этом об окончательном уходе с российского рынка компания не заявляла.

Ранее сообщалось, что количество предзаказов на iPhone 14 и 14 Pro в России существенно превышает количество бронирований прошлого года, когда вышел iPhone 13.