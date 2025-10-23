Наверняка вырастет. Законопроект о повышении НДС до 22% принят Госдумой в первом чтении

Последствия нововведений могут оказаться крайне болезненными

23 октября 2025, 11:30, ИА Амител

Принятие законопроекта / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Депутаты Госдумы России приняли в первом чтении законопроект, который с 1 января 2026 года повышает налог на добавленную стоимость с 20 до 22%. При этом сохраняется льготная ставка 10% для социально значимых товаров – продуктов питания, детской продукции, лекарств, медицинских изделий, периодики и племенных животных. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ, внесенный правительством, стал частью бюджетного пакета на 2026–2028 годы и, по прогнозам Минфина, позволит увеличить доходы федерального бюджета на 4,4 триллиона рублей за три года. Как подчеркнул глава ведомства Антон Силуанов, проект бюджета предусматривает полное финансирование социальных обязательств, несмотря на необходимость ужесточения налоговой политики.

Вместе с ростом НДС власти намерены изменить налоговые правила для малого бизнеса. Компании, применяющие упрощенную систему налогообложения и имеющие годовую выручку свыше 10 миллионов рублей, будут обязаны платить НДС. Кроме того, с 2026 года планируется вернуть страховые взносы для малого бизнеса к уровню 30%, отменив действующую льготу. По оценкам экспертов, такие меры затронут около миллиона предприятий по всей стране, а в Алтайском крае – примерно десять тысяч компаний.

Как ранее рассказала радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул председатель комитета по налогам Алтайского отделения "Опоры России" Ольга Сорокина, последствия нововведений могут оказаться крайне болезненными.

«Микробизнеса в России может не остаться совсем. Его доля в ВВП и так невелика, а рост налоговой нагрузки фактически остановит развитие малого предпринимательства. Особенно тяжело придется сфере услуг, которая и без того работает на грани рентабельности».

Сорокина подчеркнула, что дискуссии среди предпринимателей не утихают: "С конца прошлой недели чаты и сообщества не замолкают. Настроения упаднические, многие просто не видят выхода. Все понимают, зачем это делается – нужно закрыть дефицит бюджета, но цену за это заплатят люди и бизнес".

Параллельно Минфин предложил ввести НДС на товары с зарубежных маркетплейсов. С 2027 года при трансграничных покупках россиян будет удерживаться налог в размере 5%, который к 2030 году планируется постепенно увеличить до 20%. При этом НДС уже включен в стоимость товаров, ввезенных в страну официально, поэтому двойного налогообложения не будет. Как пояснил партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин, "не само физическое лицо будет платить этот налог – площадка возьмет НДС при оплате и перечислит его в бюджет".

Экономисты, впрочем, видят в решении правительства прагматичный расчет. Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников отметил, что повышение НДС станет важным инструментом финансовой стабилизации.

«Эта мера даст бюджету более четырех триллионов рублей дополнительного дохода и сократит дефицит. Конечно, можно было увеличить заимствования, но они и так растут. Повышение НДС позволит снизить госдолг и, в перспективе, создать предпосылки для устойчивого экономического роста».

Теперь законопроект предстоит рассмотреть во втором и третьем чтениях, после чего документ направят в Совет Федерации и президенту. Если его утвердят, с 1 января 2026 года налоговая нагрузка на бизнес и потребителей возрастет, а вместе с ней – цены на большинство товаров и услуг, за исключением социально значимых.