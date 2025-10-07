Микробизнеса в России, к сожалению, может не остаться совсем

Очередная непростая налоговая реформа ждет российский бизнес в 2026 году. Помимо повышения ставки НДС, Минфин предлагает снизить порог освобождения от него сразу в шесть раз – с 60 до 10 млн рублей. 10 млн в год – это маленький автосервис, салон красоты, локальный магазинчик. Если меру примут, то для них с 1 января 2026 года игра будет вестись по новым правилам. По данным РБК, от снижения порога пострадают 800 тысяч компаний по всей стране.

Есть ли свет в конце тоннеля и к чему бизнесу готовиться. Об этом радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказала председатель комитета по налогам Алтайского отделения "Опоры России" Ольга Сорокина.

Очень болезненно

– Какие последствия будут для малого бизнеса после введения НДС и понижения лимита по выручке?

– Я думаю, что последствия будут очень болезненными. Не хотелось бы говорить, что фатальными, но, к сожалению, уже несколько лет есть ощущение, что к этому идет. Микробизнеса, к сожалению, в России или малого бизнеса может не остаться совсем, хотя его доля в ВВП страны и так очень мала. Я часто об этом говорю, но, к сожалению, роста не предвидится.

Эксперты говорят, что порядка миллиона предприятий станут плательщиками НДС с 2026 года, если введут эти нормы. Для Алтайского края, я думаю, это около десяти тысяч компаний. Для сравнения: в прошлом году, когда ввели НДС для компаний на УСН, около полутора тысяч организаций попали под эту норму, Такие данные приводила Федеральная налоговая служба. Теперь число плательщиков НДС увеличивается в разы.

Но дело даже не в том, что предпринимателям придется отдать часть выручки. Не прибыли, как это случилось в крупном бизнесе, когда повышали налог на прибыль на пять пунктов. То есть налоговая нагрузка возросла не так существенно, как в малом бизнесе. Иначе это бы просто не дало какого-то ощутимого эффекта для бюджета. Возрастает не только фискальная нагрузка, речь ведь идет о том, что НДС – налог, очень сложный в администрировании и в начислении, в бухгалтерском обслуживании. Потому что компании на "упрощенке" платят налоги с доходов, которые считаются кассовым методом. То есть пришли деньги на расчетный счет, с них платится налог. А НДС считается принципиально другим способом – методом начисления: не в тот момент, когда упали деньги на расчетный счет, мы считаем выручку, а когда, например, мы оказали услугу или передали товар, когда произошла отгрузка, – этот момент считается моментом для начисления налога.

Редко какой предприниматель, который раньше самостоятельно справлялся со своим бухгалтерским налоговым учетом, сможет – да не сможет он это, сто процентов – вести налоговый учет теперь по НДС самостоятельно. И если никаких критических изменений не будет в порядке именно начисления этого налога, то, значит, возникнет еще дополнительная нагрузка в виде платы бухгалтеру.

И еще из отрицательного

– Для какого бизнеса актуальны эти изменения?

– Напомню, что нормы эти не коснутся компаний, относящимся к тем отраслям, которые сейчас уже являются льготными по НДС. Это общепит, он у нас освобожден с выручкой до 3 млрд, это организации сферы образования, медицины, фитнес-клубы. Но если говорить о сфере услуг, еще очень много разных видов деятельности, для которых эти изменения будут очень болезненными.

И ведь они не единственные, я имею в виду НДС, – говорят и о том, что льготу по страховым взносам отменят. Напомню, сейчас по тарифу 30% облагаются выплаты в пределах полуторакратного МРОТ, а все, что превышает, – по уменьшенной ставке. Для малого бизнеса эта ставка 15%. Вот эту льготу обещают отменить. В общем, реально все эти моменты могут стать критическими.

И еще из отрицательного. Сейчас очень многих волнует вопрос о том, попадает ли патентная система налогообложения под эти нововведения, будет ли уменьшен лимит на патенте. Это значит, что еще большее количество предпринимателей попадут под эту меру. И фактически единственный режим, который тогда останется необлагаемым НДС, – АУСН, он в Алтайском крае еще, кстати, не введен, хотя с Нового года его обещают.

Было несколько жарких споров

– Были ли эти изменения неожиданными для предпринимательского сообщества?

– Да. На самом деле многие экономисты говорили, что бюджету нужны деньги, что нефтегазовых доходов недостаточно, что речь идет о дефиците бюджета, который уже триллионами рублей исчисляется. То есть в целом можно было предположить повышение налоговой нагрузки. Но если разговоры о повышении НДС до 22% были до этого, так же как об отмене льготы по страховым взносам, то о понижении лимита для уплаты НДС для компаний на УСН до 10 млн – такого, конечно, не было.

Да, летом было несколько жарких споров, сообщество "Деловая Россия" на встрече с президентом озвучило мысли о том, что малый и микробизнес являются для них конкурентами, особенно когда речь идет о торговле на маркетплейсах, и попросили уменьшить лимит до 30 млн. Потом появилась информация, и ее достаточно резко восприняли в СМИ, потом слухи затихли. Соответственно, сумма в 10 млн рублей оказалась очень неожиданной и очень удивительной в каком-то смысле.

Нужно найти деньги

– Что говорят предприниматели по этому поводу, как оценивают грядущее ограничение?

– Обсуждений много. Я состою в разных сообществах, чатах предпринимательских, с конца прошлой недели они не замолкают. Конечно, упаднические настроения присутствуют, не хочется говорить "ругательные", но многие пишут, что цензурных слов уже не осталось. На самом деле все понимают, для чего это происходит.

Некоторые эксперты отмечают, что Минфин поступает не очень дальновидно, что у него основная функция – фискальная, найти деньги. Но здесь нужен взгляд экономистов, который, по идее, должен увидеть будущее именно микробизнеса – насколько это нужно для России, каким образом это повлияет. Но деньги нужны в моменте, поэтому такие жесткие меры предвидятся.

В целом, если говорить о государственной политике, государство выбирает, наверное, наименее рискованный путь, который гарантированно ведет к пополнению бюджета. Нужно найти деньги, и как будто сейчас нет другого выхода.

Если сейчас делать ставку на рост экономики, на рост предпринимательства, любая мера, будь то понижение ставки ЦБ или, наоборот, выделение дополнительных льгот – они, во-первых, не дадут быстрой отдачи, а во-вторых, мировая практика показывает, как например в Турции, что не всегда понижение ставки дает эффект в виде роста бизнеса.

Можно попробовать отстоять

– Есть ли какая-то альтернатива? Выход, свет в конце тоннеля?

– Несмотря на резкую критику со стороны предпринимательского сообщества, иных предложений по пополнению бюджета – ведь пополнить-то нужно, и речь идет о нескольких триллионах рублей – в принципе нет. Нефтегазовые доходы – это единственная альтернатива, которая могла бы нас спасти, но в настоящий момент их нет. Поэтому приходится рассчитывать только на себя.

Да, я думаю, что сейчас на этапе рассмотрения законопроекта можно сделать попытку – между первым и вторым чтением попробовать все-таки вмешаться, на уровне работы Думы выступить от крупных предпринимательских объединений.

Например, о чем можно просить? Можно попробовать отстоять патент. Во-вторых, было бы логичным понижать лимит для "упрощенки" хотя бы на 10 млн ежегодно, чтобы у ФНС, у государства была возможность проанализировать результаты реформы: а к каким привело последствиям, а что произошло. И после этого понижать ставку, если экономика малого бизнеса выдерживает эту нагрузку.

Можно было бы разрешить при ставке 5,7% – это ставки, которые на "упрощенке" применяются, – пользоваться вычетом, потому что суть НДС в том и есть, что эта ставка должна браться от добавленной стоимости, иначе, по сути, мы сейчас имеем дело не с НДС, а с налогом с продаж.

Вот такие какие-то несущественные моменты, я думаю, можно отстаивать на этапе движения законопроекта. Относительно несущественные, но для кого-то они могут иметь большое значение.

Я думаю, есть надежда или шанс, что законодатели вернутся к лимиту 30 млн рублей, о котором шла речь летом. Возможно, намеренно был такой вброс в средства массовой информации, чтобы почувствовать, понять, какой отклик в массах предпринимательских будет иметь это решение, и, если что, вернуться, и чтобы потом уже все были довольны, когда вернутся к планке 30 млн. Вот такое мое мнение.

Наша задача – отстоять

– Можно ли как-то повлиять на судьбу законопроекта?

– Поскольку я являюсь председателем комитета по налогам Алтайского отделения "Опоры России", я знаю, что "Опора Россия", как организация, которая представляет интересы именно малого и микробизнеса, очень активно сейчас ведет работу и со средствами массовой информации, и с предпринимателями, то есть со всех регионов идет сбор данных, которые можно было бы предъявить на совещании в Госдуме.

Как говорят, единственный шанс повлиять на законопроект есть между первым и вторым чтением. Поэтому, кстати, в телеграм-канале "Один плюс один" тоже размещена ссылка на этот опрос. Я вас прошу: если вас это касается, перейдите обязательно, заполните свои данные. Это тот случай, когда малый бизнес должен объединиться и попробовать отстоять свои права. Потому что, кроме малого и микробизнеса, эта ситуация больше никому не интересна. "Деловая Россия", которая отражает интересы среднего, крупного бизнеса, наоборот, ратует за то, чтобы все компании в России стали плательщиками НДС.

Наша задача – отстоять льготы по страховым взносам, оставить этот режим (упрощенная система налогообложения) упрощенным. В общем, давайте объединяться и каким-то образом пробовать на это повлиять.