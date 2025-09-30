"Надежда на рост". Экономист рассказал о причинах и последствиях увеличения НДС до 22%
Эксперт назвал amic.ru экономическую ситуацию неустойчивой и оценил попытки кабмина стабилизировать финансовое положение страны
30 сентября 2025, 09:15, ИА Амител
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% принесет в казну дополнительные деньги, однако может усилить дисбаланс спроса и предложения в российской экономике, а также отодвинуть планы ЦБ по снижению инфляции и отразиться на деловой активности, заявил amic.ru экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
Ранее сообщалось, что Минфин собирается поднять общую ставку НДС с 20 до 22%. Полученные от повышения средства планируется направить на финансирование обороны и безопасности страны. Эта мера предусматривается пакетом правительственных поправок в закон о бюджете на 2025 год, законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. При этом льготная ставка НДС в размере 10% сохранится для социально значимых товаров – продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, товаров для детей. Стоит напомнить, что НДС в размере 28% был введен в 1992 году, в 1993-м был снижен до 20%, в 2003 – до 18%. В 2018 году его снова повысили до 20% для покрытия расходов, необходимых для реализации новых майских указов президента Путина.Никита Масленников отметил, что сейчас достаточно сложно предсказывать, как повышение НДС отразится на экономических процессах, поскольку многое будет зависеть от различных параметров бюджета:
«Причем здесь важны не только сами бюджетные параметры, но и их исполнение. Конечно, эта мера дает бюджету более 4 трлн рублей дополнительного дохода, что вносит определенный вклад в финансовую стабилизацию, но все зависит от его общей сбалансированности».
Если сбалансированности, сближения доходов и расходов, достигнуть не получится, это может отразиться на инфляции, сообщил эксперт:
«Пока неясно, каким будет реально бюджет с точки зрения так называемого первичного нулевого баланса. Если он будет соблюден в 2026 году, тогда это не скажется на инфляции. Но если же этого не случится, то мы, конечно, будем иметь более высокую инфляцию, а прогноз ЦБ по достижению инфляционного таргета 4% в следующем году просто не сбудется».
Если же инфляция будет высокой, это отразится на деловой активности, что усилит дисбаланс спроса и предложения, дисбаланс производительности труда и роста заработных плат, высказал опасение Масленников. В то же время многое зависит от изменений в экономике в ближайшее время, считает он:
«Сейчас мы посмотрим, насколько усилятся инфляционные ожидания, каким будет краткосрочный рост цен в связи с тем, что предприятия и производители будут закладывать ожидаемое повышение НДС в текущие цены. 24 октября на заседании совета директоров Центрального банка будут скорректированы прогнозы по инфляции, ряду других показателей, и мы увидим, чего они ожидают».
Главной причиной, побудившей правительство пойти на увеличение НДС, собеседник назвал бюджетный дефицит.
«Рост дефицита бюджета отражается в повышенной инфляции. За первые полгода у нас дефицит был 3,4% ВВП, а сейчас по этому году он будет 2,6%, видимо, за счет урезания расходов и более равномерного их распределения. Конечно, можно было наращивать государственные заимствования, но они и так подскочат на 2,2 трлн рублей. Повышение НДС дает меньший дефицит бюджета, меньший госдолг и в перспективе – надежду на экономический рост», – заключил ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
09:34:58 30-09-2025
может быть не инфляция, а уже стагфляция?
10:44:01 30-09-2025
Гость (09:34:58 30-09-2025) может быть не инфляция, а уже стагфляция?...
Именно! Но все экономисты знают, что повышать НДС в условиях стагфляции нельзя, т.к. в условиях падающего производства и потребления, повышение НДС наоборот приводит к снижению собираемости налога и доходов в бюджет. И тем не менее, вчера Силуанов сказал, что это всё равно лучше, чем другие механизмы, которые есть в их распоряжении. А механизмов совсем немного, основные и самые простые из которых, это девальвация рубля и печатание необеспеченных денег. Их всегда, в таких условиях как сейчас, и выбирают. Но не в этот раз. Значит боятся, что ставка по депозитам не будет покрывать уровень инфляции, который возникнет после девальвации, что приведёт к оттоку средств с депозитов. А средств этих видимо уже недостаточно, чтобы рассчитаться с вкладчиками. Дела-с, однако, которые вчера Силуанов разве что не охарактеризовал одним словом, на Ж начинается и на А заканчивается.
10:59:06 30-09-2025
Гость (10:44:01 30-09-2025) Именно! Но все экономисты знают, что повышать НДС в усло... Про вклады давно понятно, как только все гавкнется, никакое страхование вкладов ничего не покроет, у них банально на всех денег не хватит.
09:53:05 30-09-2025
Ну то есть в черную дыру улетел НДС с упрощенцев, повышение на четверть налога на прибыль, повышение лимита для "половинных" взносов с зп у МСП, повышение пошлин и т.д. Денег не хватает и продолжит не хватать. А брать скоро станет особо не с кого.
10:17:52 30-09-2025
Чтобы не было инфляции может хватить повышать зарплату себе и нужным вам категориям граждан?
02:26:14 01-10-2025
По событиям мы начинаем повторять 90 года. Налог по 28% сокрытие доходов. Забастовки. Хотите как в 90-е?