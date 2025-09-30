"Надежда на рост". Экономист рассказал о причинах и последствиях увеличения НДС до 22%

Эксперт назвал amic.ru экономическую ситуацию неустойчивой и оценил попытки кабмина стабилизировать финансовое положение страны

30 сентября 2025, 09:15, ИА Амител

Российские монеты, деньги / Фото: amic.ru

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% принесет в казну дополнительные деньги, однако может усилить дисбаланс спроса и предложения в российской экономике, а также отодвинуть планы ЦБ по снижению инфляции и отразиться на деловой активности, заявил amic.ru экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Ранее сообщалось, что Минфин собирается поднять общую ставку НДС с 20 до 22%. Полученные от повышения средства планируется направить на финансирование обороны и безопасности страны. Эта мера предусматривается пакетом правительственных поправок в закон о бюджете на 2025 год, законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. При этом льготная ставка НДС в размере 10% сохранится для социально значимых товаров – продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, товаров для детей. Стоит напомнить, что НДС в размере 28% был введен в 1992 году, в 1993-м был снижен до 20%, в 2003 – до 18%. В 2018 году его снова повысили до 20% для покрытия расходов, необходимых для реализации новых майских указов президента Путина.Никита Масленников отметил, что сейчас достаточно сложно предсказывать, как повышение НДС отразится на экономических процессах, поскольку многое будет зависеть от различных параметров бюджета:

«Причем здесь важны не только сами бюджетные параметры, но и их исполнение. Конечно, эта мера дает бюджету более 4 трлн рублей дополнительного дохода, что вносит определенный вклад в финансовую стабилизацию, но все зависит от его общей сбалансированности».

Если сбалансированности, сближения доходов и расходов, достигнуть не получится, это может отразиться на инфляции, сообщил эксперт:

«Пока неясно, каким будет реально бюджет с точки зрения так называемого первичного нулевого баланса. Если он будет соблюден в 2026 году, тогда это не скажется на инфляции. Но если же этого не случится, то мы, конечно, будем иметь более высокую инфляцию, а прогноз ЦБ по достижению инфляционного таргета 4% в следующем году просто не сбудется».

Если же инфляция будет высокой, это отразится на деловой активности, что усилит дисбаланс спроса и предложения, дисбаланс производительности труда и роста заработных плат, высказал опасение Масленников. В то же время многое зависит от изменений в экономике в ближайшее время, считает он:

«Сейчас мы посмотрим, насколько усилятся инфляционные ожидания, каким будет краткосрочный рост цен в связи с тем, что предприятия и производители будут закладывать ожидаемое повышение НДС в текущие цены. 24 октября на заседании совета директоров Центрального банка будут скорректированы прогнозы по инфляции, ряду других показателей, и мы увидим, чего они ожидают».

Главной причиной, побудившей правительство пойти на увеличение НДС, собеседник назвал бюджетный дефицит.