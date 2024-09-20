Назад в детство. "Орленок" приглашает взрослых в лагерь в "Сосновом бору"
Здесь можно отвлечься от дел, рутины и окунуться в беззаботное веселье
20 сентября 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8JveUT
Помните, как пахло сосновым лесом в лагере, как танцевали "медляк" на дискотеке, как волновались перед конкурсом талантов? Во взрослой жизни, полной забот и рутины, мы часто забываем о мелких радостях детства. Но что, если можно было бы вернуться в то время, окунуться в мир игр, приключений и завести новые знакомства?
Команда ДСОЛ "Орленок" при санатории "Сосновый бор" приглашает всех желающих в лагерь для взрослых. Представьте: два дня, наполненные активными играми, увлекательными квестами, зажигательными дискотеками и душевными посиделками после отбоя. И все это под чутким руководством опытной команды, которая позаботится о каждом госте.
Это не просто отдых, это путешествие во времени, возможность вновь почувствовать себя юным, полным энергии и энтузиазма. А еще:
- отдохнуть от рутины, забыть о работе, домашних делах и отчетах;
- познакомиться с новыми людьми, найти единомышленников и завести друзей;
- вернуться в детство, вспомнить чувство беззаботности и радости;
- получить заряд позитива, набраться сил и энергии для предстоящих дел.
В программе будут как активные мероприятия, так и возможность просто расслабиться, пообщаться с интересными людьми и насладиться природой.
Даты: 27-29 сентября 2024 года. Стоимость телепорта в юность: 9 800 рублей за два дня.
Узнать подробнее и забронировать путевку можно по телефону +7(3852)500-555 и на сайте.
Санаторий "Сосновый бор"
Адрес: Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а
Отдел продаж: +7 (3852) 22-38-48
Ватсап: +7-964-086-1920
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12:52:55 20-09-2024
На сайте никаких подробностей. Питание включено в стоимость? И лучше бы хоть какая-нибудь программа была предоставлена
13:53:10 20-09-2024
интересно, а "Зарница" в 5 утра будет?