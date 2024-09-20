Назад в детство. "Орленок" приглашает взрослых в лагерь в "Сосновом бору"

Здесь можно отвлечься от дел, рутины и окунуться в беззаботное веселье

20 сентября 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8JveUT

Лагерь для взрослых. Песни под гитару / Фото: freepik.com

Помните, как пахло сосновым лесом в лагере, как танцевали "медляк" на дискотеке, как волновались перед конкурсом талантов? Во взрослой жизни, полной забот и рутины, мы часто забываем о мелких радостях детства. Но что, если можно было бы вернуться в то время, окунуться в мир игр, приключений и завести новые знакомства?

Команда ДСОЛ "Орленок" при санатории "Сосновый бор" приглашает всех желающих в лагерь для взрослых. Представьте: два дня, наполненные активными играми, увлекательными квестами, зажигательными дискотеками и душевными посиделками после отбоя. И все это под чутким руководством опытной команды, которая позаботится о каждом госте.

Это не просто отдых, это путешествие во времени, возможность вновь почувствовать себя юным, полным энергии и энтузиазма. А еще:

отдохнуть от рутины, забыть о работе, домашних делах и отчетах;

познакомиться с новыми людьми, найти единомышленников и завести друзей;

вернуться в детство, вспомнить чувство беззаботности и радости;

получить заряд позитива, набраться сил и энергии для предстоящих дел.

В программе будут как активные мероприятия, так и возможность просто расслабиться, пообщаться с интересными людьми и насладиться природой.

Даты: 27-29 сентября 2024 года. Стоимость телепорта в юность: 9 800 рублей за два дня.

Узнать подробнее и забронировать путевку можно по телефону +7(3852)500-555 и на сайте.

Афиша мероприятия / Фото: "Сосновый Бор"

Санаторий "Сосновый бор"

Адрес: Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а

Отдел продаж: +7 (3852) 22-38-48

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