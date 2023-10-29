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Названа причина смерти клавишника группы "Руки Вверх"

Предположительно, он скончался от сердечного приступа

29 октября 2023, 17:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

СМИ сообщили о причине смерти клавишника "Руки Вверх" Владимира Капырина. По данным телеграм-канала Shot, он скончался от сердечного приступа.

Мужчину обнаружили в луже крови. Следователи пришли к выводу о том, что у Капырина случился сердечный приступ, после чего он упал и разбил голову.

Как сообщает Shot, родственники музыканта не верят в результаты проверки и считают, что Капырина убили. Говорят, что в последнее время он получал звонки с угрозами, а в квартире после смерти не нашли телефон и деньги. 

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Комментарии 2

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Гость

07:30:00 30-10-2023

в квартире после смерти не нашли телефон и деньги --- от сердечного приступа исчезли

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Гость

12:04:41 30-10-2023

Гость (07:30:00 30-10-2023) в квартире после смерти не нашли телефон и деньги --- от сер... Спасибо за уточнения! вот так и несут дезинформацию СМИ!

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