Названа причина смерти клавишника группы "Руки Вверх"
Предположительно, он скончался от сердечного приступа
29 октября 2023, 17:03, ИА Амител
Фото: pxhere.com
СМИ сообщили о причине смерти клавишника "Руки Вверх" Владимира Капырина. По данным телеграм-канала Shot, он скончался от сердечного приступа.
Мужчину обнаружили в луже крови. Следователи пришли к выводу о том, что у Капырина случился сердечный приступ, после чего он упал и разбил голову.
Как сообщает Shot, родственники музыканта не верят в результаты проверки и считают, что Капырина убили. Говорят, что в последнее время он получал звонки с угрозами, а в квартире после смерти не нашли телефон и деньги.
07:30:00 30-10-2023
в квартире после смерти не нашли телефон и деньги --- от сердечного приступа исчезли
12:04:41 30-10-2023
Гость (07:30:00 30-10-2023) в квартире после смерти не нашли телефон и деньги --- от сер... Спасибо за уточнения! вот так и несут дезинформацию СМИ!