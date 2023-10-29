Названа причина смерти клавишника группы "Руки Вверх"

Предположительно, он скончался от сердечного приступа

29 октября 2023, 17:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com

СМИ сообщили о причине смерти клавишника "Руки Вверх" Владимира Капырина. По данным телеграм-канала Shot, он скончался от сердечного приступа.

Мужчину обнаружили в луже крови. Следователи пришли к выводу о том, что у Капырина случился сердечный приступ, после чего он упал и разбил голову.

Как сообщает Shot, родственники музыканта не верят в результаты проверки и считают, что Капырина убили. Говорят, что в последнее время он получал звонки с угрозами, а в квартире после смерти не нашли телефон и деньги.