Эксперты советуют тщательно оценивать свои возможности и выбирать программы с фиксированными ставками

25 мая 2026, 22:03, ИА Амител

Квартира, ипотека / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Для многих россиян перспектива выплаты ипотеки на протяжении почти всей жизни становится серьезным психологическим барьером. Экономист и инвестиционный советник Юлия Кузнецова в интервью "Газете.ru" отметила, что осознание того, что ипотека может длиться до глубокой старости, превращает ее из способа решения жилищного вопроса в долгосрочное обязательство, ограничивающее возможности в разных аспектах жизни.

Кузнецова указала на данные Центрального банка о том, что российские банки все чаще выдают ипотечные кредиты, которые заемщики будут погашать в возрасте 70–75 лет. Такие кредиты составляют примерно пятую часть от всех выданных во второй половине прошлого года.

«Чем меньше первоначальный взнос, тем больше сумма кредита, платеж и общая переплата, что делает заемщиков более осторожными. Это касается не только старшего поколения, но и молодых семей в крупных городах, где покупка квартиры часто требует значительной долговой нагрузки», — подчеркнула она.

Во второй половине 2026 года, по мнению Кузнецовой, уровень осторожности россиян возрастет. Люди будут тщательнее сравнивать покупку с арендой, ждать снижения ставок или более выгодных условий от застройщиков. Спрос на жилье не исчезнет полностью, но заемщики станут менее импульсивными и будут чаще отказываться от сделок, если платеж окажется на пределе семейного бюджета.

«Сейчас спрос сдерживают не только высокие процентные ставки, но и цены на жилье, размер первоначального взноса и общая неопределенность доходов. Страх перед "ипотекой на всю жизнь" — следствие недоступности жилья, а не самостоятельная причина», — отметила эксперт.

Состояние строительного рынка также играет важную роль. Высокая ключевая ставка увеличивает расходы на проектное финансирование и обслуживание долга, что затрудняет строительство. Некоторые крупные игроки рынка запрашивают поддержку у государства, но не всегда получают ее в достаточном объеме, что приводит к задержкам ввода объектов и финансовым трудностям девелоперов. Это создает дополнительные риски для покупателей новостроек, сообщила специалист.

Льготные программы и субсидированные ставки от застройщиков не решают проблему полностью. Низкий платеж на начальном этапе может показаться привлекательным, но такая модель не снижает общую стоимость денег и может переносить часть нагрузки на цену квартиры или финансовую модель девелопера. В результате человек берет на себя долговое обязательство на десятилетия, а строительный рынок испытывает давление из-за высоких ставок, заключила Кузнецова.