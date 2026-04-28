Снижение ставок может стимулировать спрос на новостройки и вторичное жилье, но будет сопровождаться ужесточением требований к заемщикам

28 апреля 2026, 15:45, ИА Амител

Ставки по рыночной ипотеке снизятся до 14–15% в среднем в 2027 году, заявил "Газете.ru" инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин.

«К концу 2026 года ставки по рыночной ипотеке могут снизиться до 16–17%. Однако даже такие значения остаются довольно высокими. Оживление рынка жилищного кредитования, по его мнению, начнется в первом-втором кварталах 2027 года. Это произойдет, когда ключевая ставка снизится до 10–11%, а рыночные ипотечные ставки опустятся до 14–15%», — подчеркнул он.

По информации ЦСР, средняя ставка по рыночной ипотеке сейчас составляет примерно 19,5–20,6% годовых. Ипотека на новостройки обходится в 20–20,5%, а на вторичное жилье — около 19,8–20,5%.

24 апреля Центральный банк уменьшил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5%. Экономисты прогнозируют, что вслед за ключевой ставкой будут снижаться и ставки по ипотеке. В ближайший месяц рыночная ипотека, вероятно, будет находиться в диапазоне 17,5–20% годовых.

«Для качественных заемщиков и отдельных программ этот показатель может быть ближе к нижней границе», — отметил глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

