Молния подожгла детсад на территории ВДНХ в Москве

Из строения успели эвакуировать 19 детей

06 июня 2024, 22:25, ИА Амител

Пожар в детсаду / Фото: МЧС России

Молния попала в детский сад в Москве и вызвала пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, инцидент произошел на территории ВДНХ, в частном детсаду "Дом детства". По предварительной информации, пострадавших в происшествии нет – из строения успели эвакуировать 19 детей.

Пожар удалось ликвидировать на площади 110 квадратных метров.