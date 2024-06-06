Молния подожгла детсад на территории ВДНХ в Москве
Из строения успели эвакуировать 19 детей
06 июня 2024, 22:25, ИА Амител
Пожар в детсаду / Фото: МЧС России
Молния попала в детский сад в Москве и вызвала пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, инцидент произошел на территории ВДНХ, в частном детсаду "Дом детства". По предварительной информации, пострадавших в происшествии нет – из строения успели эвакуировать 19 детей.
Пожар удалось ликвидировать на площади 110 квадратных метров.
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