Не падайте со стула. У Долиной нашли квартиры стоимостью от 18 до 41 млн рублей

Среди недвижимости певицы значатся квартиры в Лефортово, Строгино и на Якиманке

02 декабря 2025, 23:45, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom

У Ларисы Долиной, помимо злополучной квартиры в Хамовниках, оказалось еще как минимум три объекта недвижимости в Москве стоимостью от 18 млн до 41 млн рублей. На фоне продолжающегося скандала с продажей ее квартиры в элитном районе – той самой, площадью 236,3 кв. м и стоимостью около 150 млн рублей, которую, по данным следствия, певица продала под давлением украинских мошенников, – выяснились новые детали о ее имуществе. Об этом сообщает Readovka.

Издание установило, что среди недвижимости певицы значатся квартиры в Лефортово, Строгино и на Якиманке. Площади первых двух составляют 50–60 кв. м, а квартира ближе к центру достигает 94,8 кв. м. Их стоимость оценивается в диапазоне от 18 млн до 41 млн рублей. Кроме того, ранее у Долиной была просторная квартира в Басманном районе – 187,8 кв. м стоимостью 60–70 млн рублей, которую она продала еще в 2013 году.

«Также певице принадлежит загородный участок в Московской области с кадастровой стоимостью около 1,8 млн рублей. Передвигается артистка на Toyota Alphard 2016 года выпуска, рыночная цена которой составляет порядка 4 млн рублей. Помимо недвижимости, у Долиной зарегистрированы четыре товарных знака и имеется индивидуальное предпринимательство, связанное с деятельностью в сфере искусства», – пишет издание.

После оглашения приговора мошенникам, обманувшим певицу, в соцсетях началась волна критики. Общественная реакция оказалась разделенной: часть пользователей и коллег считает, что Долина сама стала соавтором схемы, тогда как другие выступают в ее защиту. На фоне обсуждения появились выражения "схема Долиной" и "эффект Долиной", которые мошенники теперь активно используют против добросовестных граждан.