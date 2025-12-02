Не падайте со стула. У Долиной нашли квартиры стоимостью от 18 до 41 млн рублей
Среди недвижимости певицы значатся квартиры в Лефортово, Строгино и на Якиманке
02 декабря 2025, 23:45, ИА Амител
У Ларисы Долиной, помимо злополучной квартиры в Хамовниках, оказалось еще как минимум три объекта недвижимости в Москве стоимостью от 18 млн до 41 млн рублей. На фоне продолжающегося скандала с продажей ее квартиры в элитном районе – той самой, площадью 236,3 кв. м и стоимостью около 150 млн рублей, которую, по данным следствия, певица продала под давлением украинских мошенников, – выяснились новые детали о ее имуществе. Об этом сообщает Readovka.
Издание установило, что среди недвижимости певицы значатся квартиры в Лефортово, Строгино и на Якиманке. Площади первых двух составляют 50–60 кв. м, а квартира ближе к центру достигает 94,8 кв. м. Их стоимость оценивается в диапазоне от 18 млн до 41 млн рублей. Кроме того, ранее у Долиной была просторная квартира в Басманном районе – 187,8 кв. м стоимостью 60–70 млн рублей, которую она продала еще в 2013 году.
«Также певице принадлежит загородный участок в Московской области с кадастровой стоимостью около 1,8 млн рублей. Передвигается артистка на Toyota Alphard 2016 года выпуска, рыночная цена которой составляет порядка 4 млн рублей. Помимо недвижимости, у Долиной зарегистрированы четыре товарных знака и имеется индивидуальное предпринимательство, связанное с деятельностью в сфере искусства», – пишет издание.
После оглашения приговора мошенникам, обманувшим певицу, в соцсетях началась волна критики. Общественная реакция оказалась разделенной: часть пользователей и коллег считает, что Долина сама стала соавтором схемы, тогда как другие выступают в ее защиту. На фоне обсуждения появились выражения "схема Долиной" и "эффект Долиной", которые мошенники теперь активно используют против добросовестных граждан.
00:04:03 03-12-2025
Ну то что покупатель имел бизнес в сфере недвижимости, а муж имел строительный бизнес тоже наводит на разные размышления.
08:06:11 03-12-2025
Гость (00:04:03 03-12-2025) Ну то что покупатель имел бизнес в сфере недвижимости, а муж... На какие интересно размышления это наводит, можете подробнее?
06:16:14 03-12-2025
А почему мы должны падать? Всем знакомо выражение: "Все равны перед законом, но некоторые равнее". Суд изначально по простому гражданскому делу носил закрытый режим, как будто там могла быть разглашена государственная тайна. Такого ни когда не было в судебной практике, со всех участников взяли подписку, в решении суда было прописано, что покупатель квартиры не имеет права требовать возврата денег у Долиной и много других интересных решений. Кстати председатель верховного суда Краснов уже высказался в интервью.
06:20:20 03-12-2025
Глава Верховного суда высказался о качестве правосудия после появления «схемы Долиной»
Краснов: Судебные решения не должны являться катализатором мошеннических схем
08:16:54 03-12-2025
Так евреи всегда в россии жили припеваючи
09:05:49 03-12-2025
Эх, бабка-бабка, так и войдет в историю не как певица, а как мошенница.. Неужели напетого мало было??
09:49:09 03-12-2025
а чего нам падать?
и так известно , что они как сыры в масле катаются
09:53:18 03-12-2025
"Нашли квартиры"... а их кто то потерял или скрывал ? В чем сенсация?
10:43:55 03-12-2025
Дело не в количестве, дело было у Долиной и мошенников, при чём третьи-десятые лица? Если связь есть - детали в студию, уважаемый суд.
17:25:01 03-12-2025
Мутная такая ситуация, меня волнует, если она такая внушаемая(ведь все давление - телефонные звонки) , то насколько безопасно выпускать ее на сцену перед большим количеством людей? А если ей завтра позвонят и что-то плохое навнушают , и она распылит что-нибудь в зале или еще хуже? Женщина очень жесткая и нетерпимая к глупости( см. ее интервью и видео ) и вдруг по телефону так внушили, что она бизнесом своим руководить могла, семьей могла, так что никто никакого внушения не заметил, а квартиру осознанно продала, опять же никто ничего внушенного не заметил, и деньги своим трудом заработанные чужому дяденьке отдала. Странно все это.
02:48:16 07-12-2025
ППШариков (09:53:18 03-12-2025) "Нашли квартиры"... а их кто то потерял или скрывал ? В чем ... Так притворяется бедненький!
Противно как же !
Две квартиры в Прибалтике, несколько в Москве - более 3х , кроме этой , два дома в Подмосковье!
Заработала ли честно - не об этом речь!
А о том, что вместе со своими юристами стала мошенницей !
16:17:15 07-12-2025
Теперь на всю страну заявляет, что она готова отдать деньги, но потом. Не плохо так взять без процентный кредит на 112млн на неопределенное количество лет. Лурье заплатила в 24 году 112млн, а если бы положила на депозит под 25%, то сейчас было бы уже 140, плюс съем жилья, плюс судебные и моральные издержки. Долина заявила, что может быть (если будут деньги), отдаст, но без учета инфляции. Хитроделанная. Считаешь нужным отдать, бери кредит с учетом всех издержек и отдай как минимум 150млн, а уж сама потихоньку гаси кредит. Короче артистка, она и есть артистка, слезу выжимает. Ничего она отдавать не собирается!
15:23:05 10-12-2025
Гость (16:17:15 07-12-2025) Теперь на всю страну заявляет, что она готова отдать деньги,... Привыкла Долина мошенническими ходами уходить от налогов ,хапада и ртом и &опой.напокупала квартир,домов, зем ельных участков. Все мало, не верю что у нее не было корысти при продаже квартиры, слишком хитро сделанная особа
15:37:44 10-12-2025
"схема Долиной" и "эффект Долиной" читать как "СХЕМА КУДЕЛЬМАН" звучит правильней.))