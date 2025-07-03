"Не забудет, не простит". В чем причина конфликта Москвы и Баку и к чему он приведет

Эксперты считают, что российско-азербайджанское противостояние было неизбежным

03 июля 2025, 06:15, ИА Амител

Флаги Азербайджана и России / Фото: unsplash.com / Валерий Шарифулин/ТАСС

Произошедшее на днях резкое обострение российско-азербайджанских отношений, начавшееся после задержания бойцами Росгвардии, а также сотрудниками МВД и ФСБ участников этнической криминальной группировки, стало результатом накопившихся проблем между Москвой и Баку за последние годы, полагают наблюдатели. По их мнению, не обходится и без вмешательства внешних сил в этот политический конфликт.

Чем вызваны действия российских силовиков в отношении этнических азербайджанцев и ответные выпады Баку, как это скажется на двусторонних отношениях, не приведут ли они к военному конфликту – в материале amic.ru.

Криминал и шпионаж?

Когда утром 27 июня российские силовики провели рейды по десяти адресам Екатеринбурга, где проживают этнические азербайджанцы, они вряд ли полагали, что это приведет к серьезному политическому скандалу. Были задержаны участники этнических криминальных группировок, которые, как утверждают местные журналисты, были причастны, помимо уголовных преступлений, к сбору информации о некоторых оборонных объектах на Урале. Этим, видимо, объясняется участие в рейде сотрудников ФСБ.

В ходе задержаний погибли двое – братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, известные в регионе участники ОПГ. По данным местных журналистов, они оказали жесткое сопротивление при задержании. Однако официально было объявлено, что один из братьев скончался от сердечного приступа.

После этого Азербайджан выразил "решительный протест" по поводу рейда российских правоохранителей, а также смерти двух членов ОПГ, тела которых были отправлены в республику. Местный МИД потребовал "проведения незамедлительного расследования дела и привлечения виновных в этом недопустимом акте насилия к ответственности в кратчайшие сроки".

Это вызвало и политическую реакцию – власти Азербайджана отменили все связанные с РФ культурные мероприятия, делегация местного парламента отказалась от поездки в Москву, также был отменен визит в Баку российского вице-премьера Алексея Оверчука.

"Азербайджан - самый антироссийский из южан"

Как бы ни хотело российское руководство, но конфликт между нашими странами неизбежен, а двусторонние отношения будут ухудшаться, уверен политолог, кандидат исторических наук Вадим Трухачев.

"Общество в Азербайджане настроено антироссийски, главные политические партнёры этого государства - тоже. Вариантов не остаётся", - заявил он amic.ru.

По словам Трухачева, произошедшая публичная размолвка двух стран не является неожиданной:

"Азербайджан ещё после катастрофы самолёта над Каспием в декабре 2024 года пошёл на обострение, и за полгода совершил несколько демонстративных антироссийских жестов. Азербайджан - самая антироссийская из южных СНГ, и всегда был таким".

Русофобия как основа государственности

Причины антироссийского настроя Азербайджана, по словам Вадима Трухачева, в особой языковой близости к Турции, исторически имеющей с Россией тяжёлые отношения:

"Отсюда и исключительная популярность антироссийского по сути пантюркизма в Азербайджане. В странах Средней Азии это явление выражено значительно слабее".

В ситуации с Азербайджаном следует помнить историю, в частности, тот факт, что все постсоветские страны, за исключением, может быть, Белоруссии, строились по принципу создания этно-национального государства с русофобской идеологией, где вся национальная доктрина формировалась на противопоставлении себя России, отмечает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

"С моей точки зрения, это просто закономерный итог развития постсоветской государственности Азербайджана. По этой траектории сейчас движутся все – достаточно посмотреть на происходящее в Казахстане, Киргизии, где начинаются репрессии против русского языка", - рассказал он amic.ru.

Объяснения официального представители МИД РФ Марии Захаровой, что задержания и обыски проводились "в рамках расследования дел по совершенным в прошлые годы тяжким преступлениям" другую сторону явно не устроили.

Тела погибших братьев Сафаровых были доставлены в Баку, где местные следователи и судебные медики заявили, что задержанные были избиты, "подвергались пыткам и тяжким телесным повреждениям путём нанесения им множественных ударов твердыми, тупыми предметами по различным частям тела". Российская сторона эти заявления никак не комментировала.

Азербайджанские политики ожидаемо обвинили в конфликте Москву – депутат парламента Натиг Джафарли заявил, что "эскалация связана с тем, что Россия не хочет потерять те рычаги влияния, которые она веками создавали на Южном Кавказе". Местная пресса (включая государственную) разразилась гневными публикациями. В одной из них даже заявлялось, что смерти двух соотечественников Баку "не забудет и не простит".

Но этим дело не ограничилось – 30 июня в бакинском офисе агентства Sputnik, представителя медиагруппы "Россия сегодня" прошли обыски и задержания, республиканские СМИ сообщили о задержании "двух агентов ФСБ".

Формально обыски и задержания объяснялись тем, что в еще феврале 2025 года азербайджанский МИД объявил о прекращении деятельности местного представительства агентства (компании разрешили получить аккредитацию на одного сотрудника), однако журналисты продолжали посещать офис.

После обысков было возбуждено уголовное дело, исполнительный директор агентства Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и главный редактор издания Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца, еще пятеро сотрудников оказались под следствием. По местным телеканалам была показана видеозапись из зала суда, на которой на лицах журналистов были видны синяки и кровоподтеки на лицах.

Анкара и Лондон давят на Баку

По всей видимости, Азербайджан действует под давлением Турции и Британии, контролирующей основную часть его нефтедобычи, считает Вадим Трухачев.

"Видимо, присутствует также влияние Евросоюза, куда идёт основная часть добываемых в республике нефти и газа. Все они потребовали от него военной дисциплины против России. И Азербайджан ей подчинился вот в такой форме", - уверен политолог.

Реакции Москвы долго ждать не пришлось. Посол республики в РФ Рахман Мустафаев был вызван в МИД, где ему заявили протест "в связи с последними недружественными действиями Баку, сознательными шагами азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений".

В российских городах последовала серия задержаний видных представителей азербайджанской диаспоры – в Екатеринбурге, Воронеже и др. Так, в Екатеринбурге был задержан глава азербайджанской диаспоры Урала Шахин Щихлинский. Правда, через несколько часов его отпустили. В Воронеже спецназ пришел домой к местному "смотрящему" азербайджанской диаспоры Юсуфу Халилову.

Кроме того, СМИ сообщают о задержаниях в РФ бизнесменов азербайджанского происхождения, включая главу уральского филиала группы компаний "Лукойл" Ахмеда Гаджиева.

В России существует обширная азербайджанская диаспора, с которой связывают имена некоторых представителей власти, например, петербургского губернатора Беглова, а неформально и многих других, замечает Богдан Безпалько:

"В рамках наших взаимоотношений, конечно, Баку рассматривает эту диаспору как, с одной стороны, инструмент влияния, с другой - как источник доходов, потому что она перекачивает средства из России в Азербайджан. Так что в этом смысле эти факторы сошлись, и, соответственно, образовался подобного рода кризис".

При этом, по словам собеседника, в Баку понимают, что обострение отношений с Москвой ставит под угрозу эту диаспору.

"Но это не является там решающим аргументом. Посмотрите на Украину, которая могла бы получать огромные выгоды от своего транзитного положения, но вместо этого выбрала конфронтацию с Россией, причем в самом жестком варианте. В то же время азербайджанская диаспора чувствует себя совершенно безнаказанной. Судя по всему, она является источником доходов не только для Азербайджана, но и для некоторых наших чиновников, которые, естественно, будут ее прикрывать", - считает политолог.

Конфронтация будет нарастать?

1 июля Азербайджане арестовали несколько человек из числа российских IT-специалистов, которых обвинили в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. Местные телеканалы распространили видеоматериалы, на которых обвиняемые находились в здании суда с гематомами на лице.

Скандалом между Москвой и Баку с хуторской проворностью воспользовался Владимир Зеленский, который позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и поблагодарил его за поддержку Украины, выразил соболезнования в связи с гибелью граждан республики, обсудив заодно двустороннее сотрудничество.

Есть и экономические последствия нынешнего кризиса. В Баку объявили о приостановке переговоров с Москвой по ряду крупных проектов – транзиту российского газа через азербайджанскую территорию, созданию энергомоста Россия-Азербайджан-Иран, увеличению своповых операций и прямых закупок голубого топлива.

Кроме того, в Баку приняли решение о поэтапном прекращении преподавания на русском языке в республике и закрытии русских школ. По информации портала oxu.az, преподавание в течение ближайших трех лет будет вестись исключительно на азербайджанском и английском языках. В настоящее время в стране работает 340 русских школ, в которых обучаются, по разным оценкам, 150-160 тысяч учеников.

По мнению Богдана Безпалько, осложнения с постсоветскими государствами, не только Азербайджаном, у России будут нарастать и в будущем:

"Все они функционируют по принципу противопоставления России. Если эти государства входят в какие-то союзные с Россией интеграционные проекты, они стремятся выжать из нашей страны максимум выгод и при этом ничего не предоставить взамен".

Эксперт уверен, что развития жесткого сценария не избежать, если Москва не изменит риторику в двусторонних отношениях.