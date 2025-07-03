"Не забудет, не простит". В чем причина конфликта Москвы и Баку и к чему он приведет
Эксперты считают, что российско-азербайджанское противостояние было неизбежным
03 июля 2025, 06:15, ИА Амител
Произошедшее на днях резкое обострение российско-азербайджанских отношений, начавшееся после задержания бойцами Росгвардии, а также сотрудниками МВД и ФСБ участников этнической криминальной группировки, стало результатом накопившихся проблем между Москвой и Баку за последние годы, полагают наблюдатели. По их мнению, не обходится и без вмешательства внешних сил в этот политический конфликт.
Чем вызваны действия российских силовиков в отношении этнических азербайджанцев и ответные выпады Баку, как это скажется на двусторонних отношениях, не приведут ли они к военному конфликту – в материале amic.ru.
Криминал и шпионаж?
Когда утром 27 июня российские силовики провели рейды по десяти адресам Екатеринбурга, где проживают этнические азербайджанцы, они вряд ли полагали, что это приведет к серьезному политическому скандалу. Были задержаны участники этнических криминальных группировок, которые, как утверждают местные журналисты, были причастны, помимо уголовных преступлений, к сбору информации о некоторых оборонных объектах на Урале. Этим, видимо, объясняется участие в рейде сотрудников ФСБ.
В ходе задержаний погибли двое – братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, известные в регионе участники ОПГ. По данным местных журналистов, они оказали жесткое сопротивление при задержании. Однако официально было объявлено, что один из братьев скончался от сердечного приступа.
После этого Азербайджан выразил "решительный протест" по поводу рейда российских правоохранителей, а также смерти двух членов ОПГ, тела которых были отправлены в республику. Местный МИД потребовал "проведения незамедлительного расследования дела и привлечения виновных в этом недопустимом акте насилия к ответственности в кратчайшие сроки".
Это вызвало и политическую реакцию – власти Азербайджана отменили все связанные с РФ культурные мероприятия, делегация местного парламента отказалась от поездки в Москву, также был отменен визит в Баку российского вице-премьера Алексея Оверчука.
"Азербайджан - самый антироссийский из южан"
Как бы ни хотело российское руководство, но конфликт между нашими странами неизбежен, а двусторонние отношения будут ухудшаться, уверен политолог, кандидат исторических наук Вадим Трухачев.
"Общество в Азербайджане настроено антироссийски, главные политические партнёры этого государства - тоже. Вариантов не остаётся", - заявил он amic.ru.
По словам Трухачева, произошедшая публичная размолвка двух стран не является неожиданной:
"Азербайджан ещё после катастрофы самолёта над Каспием в декабре 2024 года пошёл на обострение, и за полгода совершил несколько демонстративных антироссийских жестов. Азербайджан - самая антироссийская из южных СНГ, и всегда был таким".
Русофобия как основа государственности
Причины антироссийского настроя Азербайджана, по словам Вадима Трухачева, в особой языковой близости к Турции, исторически имеющей с Россией тяжёлые отношения:
"Отсюда и исключительная популярность антироссийского по сути пантюркизма в Азербайджане. В странах Средней Азии это явление выражено значительно слабее".
В ситуации с Азербайджаном следует помнить историю, в частности, тот факт, что все постсоветские страны, за исключением, может быть, Белоруссии, строились по принципу создания этно-национального государства с русофобской идеологией, где вся национальная доктрина формировалась на противопоставлении себя России, отмечает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
"С моей точки зрения, это просто закономерный итог развития постсоветской государственности Азербайджана. По этой траектории сейчас движутся все – достаточно посмотреть на происходящее в Казахстане, Киргизии, где начинаются репрессии против русского языка", - рассказал он amic.ru.
Объяснения официального представители МИД РФ Марии Захаровой, что задержания и обыски проводились "в рамках расследования дел по совершенным в прошлые годы тяжким преступлениям" другую сторону явно не устроили.
Тела погибших братьев Сафаровых были доставлены в Баку, где местные следователи и судебные медики заявили, что задержанные были избиты, "подвергались пыткам и тяжким телесным повреждениям путём нанесения им множественных ударов твердыми, тупыми предметами по различным частям тела". Российская сторона эти заявления никак не комментировала.
Азербайджанские политики ожидаемо обвинили в конфликте Москву – депутат парламента Натиг Джафарли заявил, что "эскалация связана с тем, что Россия не хочет потерять те рычаги влияния, которые она веками создавали на Южном Кавказе". Местная пресса (включая государственную) разразилась гневными публикациями. В одной из них даже заявлялось, что смерти двух соотечественников Баку "не забудет и не простит".
Но этим дело не ограничилось – 30 июня в бакинском офисе агентства Sputnik, представителя медиагруппы "Россия сегодня" прошли обыски и задержания, республиканские СМИ сообщили о задержании "двух агентов ФСБ".
Формально обыски и задержания объяснялись тем, что в еще феврале 2025 года азербайджанский МИД объявил о прекращении деятельности местного представительства агентства (компании разрешили получить аккредитацию на одного сотрудника), однако журналисты продолжали посещать офис.
После обысков было возбуждено уголовное дело, исполнительный директор агентства Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и главный редактор издания Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца, еще пятеро сотрудников оказались под следствием. По местным телеканалам была показана видеозапись из зала суда, на которой на лицах журналистов были видны синяки и кровоподтеки на лицах.
Анкара и Лондон давят на Баку
По всей видимости, Азербайджан действует под давлением Турции и Британии, контролирующей основную часть его нефтедобычи, считает Вадим Трухачев.
"Видимо, присутствует также влияние Евросоюза, куда идёт основная часть добываемых в республике нефти и газа. Все они потребовали от него военной дисциплины против России. И Азербайджан ей подчинился вот в такой форме", - уверен политолог.
Реакции Москвы долго ждать не пришлось. Посол республики в РФ Рахман Мустафаев был вызван в МИД, где ему заявили протест "в связи с последними недружественными действиями Баку, сознательными шагами азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений".
В российских городах последовала серия задержаний видных представителей азербайджанской диаспоры – в Екатеринбурге, Воронеже и др. Так, в Екатеринбурге был задержан глава азербайджанской диаспоры Урала Шахин Щихлинский. Правда, через несколько часов его отпустили. В Воронеже спецназ пришел домой к местному "смотрящему" азербайджанской диаспоры Юсуфу Халилову.
Кроме того, СМИ сообщают о задержаниях в РФ бизнесменов азербайджанского происхождения, включая главу уральского филиала группы компаний "Лукойл" Ахмеда Гаджиева.
В России существует обширная азербайджанская диаспора, с которой связывают имена некоторых представителей власти, например, петербургского губернатора Беглова, а неформально и многих других, замечает Богдан Безпалько:
"В рамках наших взаимоотношений, конечно, Баку рассматривает эту диаспору как, с одной стороны, инструмент влияния, с другой - как источник доходов, потому что она перекачивает средства из России в Азербайджан. Так что в этом смысле эти факторы сошлись, и, соответственно, образовался подобного рода кризис".
При этом, по словам собеседника, в Баку понимают, что обострение отношений с Москвой ставит под угрозу эту диаспору.
"Но это не является там решающим аргументом. Посмотрите на Украину, которая могла бы получать огромные выгоды от своего транзитного положения, но вместо этого выбрала конфронтацию с Россией, причем в самом жестком варианте. В то же время азербайджанская диаспора чувствует себя совершенно безнаказанной. Судя по всему, она является источником доходов не только для Азербайджана, но и для некоторых наших чиновников, которые, естественно, будут ее прикрывать", - считает политолог.
Конфронтация будет нарастать?
1 июля Азербайджане арестовали несколько человек из числа российских IT-специалистов, которых обвинили в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. Местные телеканалы распространили видеоматериалы, на которых обвиняемые находились в здании суда с гематомами на лице.
Скандалом между Москвой и Баку с хуторской проворностью воспользовался Владимир Зеленский, который позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и поблагодарил его за поддержку Украины, выразил соболезнования в связи с гибелью граждан республики, обсудив заодно двустороннее сотрудничество.
Есть и экономические последствия нынешнего кризиса. В Баку объявили о приостановке переговоров с Москвой по ряду крупных проектов – транзиту российского газа через азербайджанскую территорию, созданию энергомоста Россия-Азербайджан-Иран, увеличению своповых операций и прямых закупок голубого топлива.
Кроме того, в Баку приняли решение о поэтапном прекращении преподавания на русском языке в республике и закрытии русских школ. По информации портала oxu.az, преподавание в течение ближайших трех лет будет вестись исключительно на азербайджанском и английском языках. В настоящее время в стране работает 340 русских школ, в которых обучаются, по разным оценкам, 150-160 тысяч учеников.
По мнению Богдана Безпалько, осложнения с постсоветскими государствами, не только Азербайджаном, у России будут нарастать и в будущем:
"Все они функционируют по принципу противопоставления России. Если эти государства входят в какие-то союзные с Россией интеграционные проекты, они стремятся выжать из нашей страны максимум выгод и при этом ничего не предоставить взамен".
Эксперт уверен, что развития жесткого сценария не избежать, если Москва не изменит риторику в двусторонних отношениях.
"Мы понимаем, как обращались там с нашими журналистами и другими гражданами. И эта ситуация не изменится, как не поменяется и положение с диаспорами, если Москва не будет предпринимать какие-то меры, которые на той стороне хотя бы будут восприниматься как потенциально жёсткие", - заключил Богдан Безпалько.
08:26:38 03-07-2025
жили как-то 70 лет вместе.....
08:32:07 03-07-2025
Зарвались. Не надо миндальничать.
08:46:56 03-07-2025
что же они, бедняжки к нам лезут, дома не сидится? байкера московского не забыл никто?
08:59:59 03-07-2025
Всё это последствия развала СССР... Когда будут наказаны предатели, наплевавшие на итоги референдума по сохранению СССР?
09:24:03 03-07-2025
Дюша (08:59:59 03-07-2025) Всё это последствия развала СССР... Когда будут наказаны пре...
Наивный, развал СССР это плата США за проигрыш СССР в холодной войне. Или думаешь, сотни миллиардов долларов на противостояние затраченных ничего не стоят? Еще почитай сделка Гор - Черномырдин
09:58:35 03-07-2025
Гость (09:24:03 03-07-2025) Наивный, развал СССР это плата США за проигрыш СССР в хо... в Гор-Черномырдин сложно, игра там была в-долгую. и наши отработали тонко.
09:32:36 03-07-2025
Дюша (08:59:59 03-07-2025) Всё это последствия развала СССР... Когда будут наказаны пре...
Да ладно. Это следствие недальновидной политики Ленина, который сделал республики по национальному принципу, а не по хозяйственно-экономическому. Вот они и отвалились легко в последствии. Надо было делать унитарное государство, как Сталин предлагал. И в дальнейшем после Ленина все Закавказье, что Грузия, что Азербайджан жили в Союзе как у Христа за пазухой. Разбаловали их тогда.
09:35:36 03-07-2025
ыть (09:32:36 03-07-2025) Да ладно. Это следствие недальновидной политики Ленина, ... ну ты и "историк". Как раз сталинская линия и была принята после смерти Ленина, националистическая. Вот почему и мстят бывшие республики нам.
09:41:17 03-07-2025
Гость (09:35:36 03-07-2025) ну ты и "историк". Как раз сталинская линия и была принята п... Капец, иди учи историю.
10:47:50 03-07-2025
ыть (09:41:17 03-07-2025) Капец, иди учи историю. ... сначала была принята линия Ленина, но после его смерти Сталин стал проводить свою националистичнскую линию устроения государства. Она была жесткой с департациями и унижением отдельных нацийю Вот они теперь и мстят за эту политику. Ленинская политика позволяла легко выйти из СССР, сталинская, наоборот, препятствовала выходу наций из СССР. В результате вырвались с тяжелыми последствиями для страны, до сих пор на русских зуб точат.
13:26:02 03-07-2025
ыть (09:41:17 03-07-2025) Капец, иди учи историю. ... Историю учить? История, это продажная девка руководителей государств, которые охмуряют свои народы.
09:53:14 03-07-2025
Гость (09:35:36 03-07-2025) ну ты и "историк". Как раз сталинская линия и была принята п... Друг! Ты ж читай исторические журналы, учебники для интереса. ВСе Политбюро ,кроме Сталина и Дзержинского, были за создание СССР- союза республик с правом выхода из СССР.И только Дзержинский и Сталин были за автономизацию РСФСР, т.е. д.б. не СССР, а РСФСР, а все республики должны входить на правах авт ономии в РСФСР без права выхода из РСФСР. Так что Сталин был не особо при чем в этом вопросе. Вопрос возникает, почему в 1936 году при принятиии новой Конституции не преобразовали СССР в РСФСР.НЕ знаю ответа, но наверно, народы привыкли к определенной самостоятельности своих республик, вряд ли бы руководители республик захотели переходить ви руководителей по сути стран в руководители регионов. но этот вопрос должны историки рассмотреть.
10:18:27 03-07-2025
ыть (09:32:36 03-07-2025) Да ладно. Это следствие недальновидной политики Ленина, ... Это вот на сайте Алтайского края в колониальной Сибири вообще нелепо читать
09:01:39 03-07-2025
о россию не вытер ноги только ленивый,позволяем себя унижать и ждем уважения,какие то токаевы и алиевы ведут себя омерзительно,а у нас посла вызвали,он и привез ноту протеста. и что дальше?
10:04:48 03-07-2025
Гость (09:01:39 03-07-2025) о россию не вытер ноги только ленивый,позволяем себя унижать...
а дальше умоются... но поздно будет. Россия ведет себя достойно, как умная мать смотрит на нерадивого подростка, у которого подростковый бунт. не на тех ставят, скоро перестанут существовать вовсе. как дали им государственность, так они ее и потеряют
09:28:13 03-07-2025
У России Азербайджан во внешней торговле занимает всего 0,6%. В то время как у Азербайджана Россия один из основных торговых партнеров. Полностью запретить ввоз фруктов и овощей, пусть их фермеры начнут разоряться и задавать Алиеву неудобные вопросы. Разбомбить в ноль все нефтеперерабатывающие заводы на Украине, куда Азербайджан поставляет свою нефть (поддержка, между прочим, киевской банды со стороны Алиева). Полностью запретить диаспоры в России, не только азербайджанские, а все. Сделать создание какой-либо диаспоры уголовным преступлением. Лидерам диаспор, которые пока еще существуют, предложить публично осудить политику Азербайджана в общем и Алиева в частности - несогласных пнуть на историческую родину. Проверить всех азербайджанцев на законность пребывания в стране и законность приобретения гражданства РФ. Гражданам Азербайджана запретить вести бизнес на территории России. Ввести визовый режим. Запретить пролет самолетов Азербайджана над территорией России. Надо показать место Азербайджану - мелкой, заштатной стране 3-го мира.
09:44:11 03-07-2025
ыть (09:28:13 03-07-2025) У России Азербайджан во внешней торговле занимает всего 0,6%... так азербайджанцы - граждане России. Против своих граждан выступать? Ну ты даешь! Просто нужно конкретно проверить весь бизнес их, обязательно найдется криминал. Диаспоры расшатывают нашу страну, и компромиссов быть не должно в этом вопросе. И ещё нужна жесткая миграционная политика. Запрет организаций по национальному признаку, которые только спекулируют "дружбой народов", а на самом деле разрушают страну. Не должно государство регистрировать такие организации. Не то время, когда Россию обложили со всех сторон.
13:18:37 03-07-2025
гость (09:44:11 03-07-2025) так азербайджанцы - граждане России. Против своих граждан вы... Так ведь и японцы с итальянцами были гражданами США, однако это ничуть не помешало правительству США, во время 2-й мировой войны, загнать их в лагеря, всех у кого было хотя бы четверть японской или итальянской крови. Официальное объяснение, чтобы не было диверсий. Так что было бы желание.
09:32:33 03-07-2025
потребительски относятся к России бывшие республики. Если выгодно - " дружат" с ней, как только оперятся экономически - плюют на нее. России и россиянам нужно научиться уважать себя, тогда и Россию уважать будут. Чтобы разрешить вопрос с диаспорами, нужно хотя бы на время национализировать все рынки в стране и лакомые куски для диаспор. Не нужно забывать, что диаспоры во власть лезут активно.
09:42:48 03-07-2025
Есть амбиции Китая, Турции, Израиля и т.д. а вот наши уже не в счет.
09:46:43 03-07-2025
диаспоры уводят из России огромные капиталы, паразитируют на ней. Только слепой это не видит.
09:54:08 03-07-2025
технология перехвата власти стандартная, примененная многократно.
наиболее кроваво - в 404.
зачем менять работающую технологию. вот и не меняют.
10:10:13 03-07-2025
Дв уж, заложил мину замедленного действия дедушка Ленин, ведь были же губернии, ан нет создали республики, да еще по национальному признаку, вот и результат, тут и пограничные конфликты и взаимные обиды и уж если получилось рассорить русских и украинцев, то остальных поссорить с русскими, будет гораздо проще.
10:58:52 03-07-2025
ППШариков (10:10:13 03-07-2025) Дв уж, заложил мину замедленного действия дедушка Ленин, вед... А как же ты этими губерниями будеш управлять ,если в России сегодня более восьмидесяти регионов ,а что было бы в той России ,причина в том ,что в нужное время у власти оказались руководители больные на голову ,тот же Горбачев ,не везло стране с управленцами и вот итог
11:22:40 03-07-2025
Гость (10:58:52 03-07-2025) А как же ты этими губерниями будеш управлять ,если в России ... А федеральных округов (управляемых через полномочных представителей Президента) всего 8,
11:34:19 03-07-2025
Гость (10:58:52 03-07-2025) А как же ты этими губерниями будеш управлять ,если в России ... Мировая Революция как-то не срослась.
а то была бы ИССР (Испанская советсвкая социалистическая республика), БрССР (Бразильская советсвкая социалистическая республика), МдССР (Мадагаскарская советсвкая социалистическая республика).
всё логитчно делал ваш дедуля.
13:13:19 03-07-2025
ППШариков (10:10:13 03-07-2025) Дв уж, заложил мину замедленного действия дедушка Ленин, вед... Да в царской России действительно были губернии, ну как это ее уберегло от распада, который начался сразу после февральской революции?
14:23:17 03-07-2025
Гость (13:13:19 03-07-2025) Да в царской России действительно были губернии, ну как это ... Так причиной "распада" и была революция (Хельсинки с Варшавой сразу отпустили на вольные хлеба.
10:52:57 03-07-2025
очередной зиленский вылез - тоже гражданин Англии и сам оттуда и сейчас он проводит ровно тот же майдан как и на украине.
Те же цели те же средства и тот же шаблон
Цель - одеть в сапоги всех и на Москву - завоевыватьа Англия им будет оружие продавать. Вернее туркам продавать чтобы с Россией воевать
О новой Крымской войне англичанка мечтает. Снова Севастополь взять - вот и все их планы
12:13:46 03-07-2025
Всегда терпеть не могла айзеров
12:46:29 03-07-2025
Азербайджан это же часть Ирана, захваченная Россией в начале 19 века. Большая часть азербайджанцев осталась в Иране. Причем иранцы прекрасно помнят об этом и мечтаю вернуть себе обратно. Понаделали сами новых стран и маемся с ними теперь.
13:55:54 03-07-2025
Айзера кровь сворачивают русскому народу с 90х.
Рынки, наркотики, проституция...
14:27:52 03-07-2025
Азербайджан существовал еще при живом Чингисхане. В летописи грузинского монастыря в Гори о нашествии Чингисхана дается период четырехлетнего завоевания грузии Хорезм шахом пришедшим туда когда Чингисхан силой взял Бухару, Самарканд, Хорезм и Ташкент. Хорезмшах предложил царице Тамаре руку и сердце и принять ислам и она отвергла. Тогда грузия была захвачена. А потом пришел Чингисхан и забрал все себе так вот грузия добровольно никому не сдалась убежав в горы а царство Адарбаган где жили персы но персы адарбагана оно добровольно вошло в империю Чингисхана и дало его армии проводников и карты
Историю знать надо
Сейчас операция украина свертывается и к осени там война думаю прекратится. Англичане готовят вторую часть марлезонского балета - Крымскую войну по тому же шаблону
некое бывше союзное нам государство резво продвигает нацизм -янычары в данном случае. Затем начинается снос всего русского затем то же самое как с донецком и после того как Россия вступится в дело втягивается турция. я правда не знаю либо Эрдогана поменяют на туркобританца либо Эрдоган предаст Россию и ударит в спину. Думаю будет второе. А к турции подтягивается все остальное НАТО и происходит вторая Крымская война. Взятие Севастополя. Думаю его уже вовсю сейчас готовят
Севастополь надо начинать готовить к осаде и Крым готовить к отражению удара. И начинать это делать уже сегодня
14:37:51 03-07-2025
майор (14:27:52 03-07-2025) Азербайджан существовал еще при живом Чингисхане. В летописи... Однозвездочный, а зачем Нате Крым, при текущем уровне развития ракетных войск? Они и так запад РФ обложили. Для чего им свое мясо в бойню толкать? По старой памяти? Типа фор-пост будет?
15:48:27 03-07-2025
Гость (14:37:51 03-07-2025) Однозвездочный, а зачем Нате Крым, при текущем уровне развит... во первых они туда турок толкать будут плюс весь сброд который в сирии воевал плюс куча своих мигрантов европейских. Они так свои проблемы с мигрантами решат
ну и военная база будет ПВОшная прикрывать европу и с аэродромами откуда они бомбить Москву полетят
Крым для них это шило в одном месте, спица в колесе их военной машины итд итп
Ориентировочно они полезут на Крым через год - полтора. Пока тылы подтягивают
Единственный вариант когда они отложат операцию это если на Балтике их бить начнут - там и в черном море они на два фронта не тянут
08:44:45 10-07-2025
Конфликт развивается по заданному сценарию. Разделяй и властвуй.