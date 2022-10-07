Крупные девелоперы Барнаула бились за участок под строительство высотки на Сулиме

Аукцион, где разыграли право аренды за участок на Сулиме, прошёл с ажиотажем. В торгах участвовали четыре крупные строительные фирмы города, но максимальную цену предложила компания «Алгоритм», которая и стала победителем торгов. Однако земля застройщику досталась с проблемами: антимонопольная служба скоро рассмотрит жалобу от фирмы, которая занимается добычей подземных вод. По её информации, участок выставили на торги незаконно.

Высотка вместо парковки

Площадка под застройку находится на ул. Сухэ-Батора, 39 (пересечение ул. Сухэ-Батора и ул. Панфиловцев). Территория подходит для возведения многоэтажного дома высотой до 75 метров (это приблизительно 25 этажей). Общая площадь участка составляет 0,5 га. Сейчас здесь располагается автостоянка и незарегистрированные строения.

На торгах 6 октября, помимо «Алгоритма», за землю боролись ещё три претендента: «Строительная инициатива» Юрия Гатилова, «Инвестиции в будущее» и «Барнаул-Сити» (по информации открытых источников, компания работает в сфере генподряда). Однако они так и не смогли перебить предложение «Алгоритма»: компания подняла цену до 5,9 млн рублей при начальных 4,7 млн.

Новости

Недвижимость 25-этажный дом предлагают построить в Барнауле на месте незаконной автостоянки

Теперь, по условиям торгов, застройщик в течение 10 лет и 8 месяцев должен возвести на участке многоквартирный дом. Только после этого он переведёт землю из аренды в собственность. А до ввода дома в эксплуатацию девелопер будет обязан ежегодно платить городу за участок 5,9 млн рублей.

Земля с сюрпризом

Площадку на ул. Сухэ-Батора, 39, краевой Фонд имущества впервые выставлял на торги ещё в марте 2022 года. Однако вскоре в Управление федеральной антимонопольной службы обратилась барнаульская компания «РитмА». Она заявила, что краевое Минприроды дало ей право пользоваться на участке недрами (водой), а потому Фонд имущества не имел права продавать землю. В результате аукцион был отменён.

В сентябре, при повторных торгах, краевое ведомство указало, что у лота есть «обременение»:

«В границах земельного участка находится участок недр местного значения Барнаульскопанфиловский для разведки и добычи подземных вод, на который предоставлено право пользования. Участок недр предоставлен на праве пользования, со статусом горный отвод. <...> В соответствии со ст. 7 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 „О недрах“ пользователь недр, получивший горный отвод, имеет исключительное право осуществлять в его границах пользование недрами в соответствии с предоставленной лицензией. Любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен».

Новости

Недвижимость Участок под застройку за медуниверситетом могут снять с торгов из-за претензии недропользователя

Интересно, что 27 сентября компания «РитмА» вновь подала жалобу в УФАС на действие Фонда имущества. Фирма снова пытается доказать, что торги незаконны.

УФАС в ответе на письмо недропользователя указало, что рассмотрение жалобы состоится 12 октября. При этом Минприроды к этому времени должно предоставить «информацию о том, возможно ли одновременное использование указанного земельного участка для строительства и эксплуатации многоквартирного жилого дома, и разведки и добычи подземных вод в целях питьевого и хозяйственного водоснабжения».

Новости

Недвижимость Нужные «копейки». Почему аукционы по продаже участков под застройку в Барнауле проходят с аншлагом

В ответе УФАС также отметило, что Фонд имущества не вправе заключать договор с победителем аукциона (то есть компанией «Алгоритм») до принятия антимонопольным органом решения по жалобе. В противном случае договор будет признан недействительным.