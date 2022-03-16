Квартиру за 62 миллиона рублей выставили на продажу в центре Барнаула

Квартиру площадью 160 квадратных метров в доме на Никитина, 107, выставили на продажу в Барнауле. Продавец рассчитывает получить за апартаменты 62 миллиона рублей.

Через панорамные окна квартиры открывается вид на Нагорный парк. Квартира оборудована парильней и ванной со встроенным телевизором. Кроме того, здесь установлен электронный санузел с автоматическим смывом.

В квартире две спальни, кабинет, две гардеробные и кладовка, также есть возможность оборудовать выход на крышу.

В объявлении сказано, что покупатель получит два места для автомобилей на подземной парковке.