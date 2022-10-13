Недостроенную апарт-гостиницу в Барнауле выставили на торги за 115 млн рублей

Восьмиэтажный апарт-комплекс на ул. Шумакова, 21, где вместо квартир продавали нежилые гостиничные номера, в очередной раз выставили на торги. Продажа комплекса проходит в рамках банкротства застройщика, который с 2015 года так и не смог завершить объект. Сейчас обманутыми числятся 30 дольщиков. Все они смогут вернуть вложенные в стройку деньги только после продажи недвижимости.

Единственный претендент

Впервые гостиницу выставили на аукцион ещё осенью 2021 года. Тогда за объект просили 123 млн рублей. На торгах, которые прошли 10 октября 2022-го, лот подешевел до 117 млн рублей.

Интересно, что выкупить долгострой планировала компания «Сибирский центр консалтинга и оценки», зарегистрированная в Новосибирске. Фирма подала заявку на участие в торгах, однако не перевела задаток (около 25 млн рублей), поэтому её не допустили к аукциону.

Апарт-комплекс на ул. Шумакова, 21, в Барнауле / Фото: skyscrapercity.com

Очередные торги назначены на 22 ноября 2022 года. Приём заявок продлится с 17 октября по 21 ноября. Кроме восьмиэтажного здания, степень готовности которого 60%, покупателю достанется и земельный участок площадью 4,5 тыс. квадратных метров. Начальная цена лота в этот раз составляет 115 млн рублей.

Долгострой с восьмилетней историей

Строить гостиницу компания «Сентябрь» начала в 2015 году. В апарт-комплексе барнаульцам предлагали купить одно- и двухкомнатные студии от 15 до 54 квадратных метров, а также двухуровневые апартаменты. Всего — 96 квартир. Правда, все помещения считались магазинами, офисами и даже буфетом, то есть они не относились к категории жилых. Именно поэтому покупатели не защищены ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве».

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За несколько лет застройщик сделал каркас объекта, кровлю, частично выполнил остекление, завёл в дом теплосеть. На этом работы остановились, а сроки сдачи апарт-комплекса неоднократно переносили. Летом 2021 года компанию «Сентябрь» признали банкротом по решению суда.

Теперь для дольщиков единственный способ вернуть вложенные средства — дождаться продажи здания. Однако низкая стоимость объекта может привести к тому, что покупатели навсегда потеряют часть средств: дольщикам перечислят лишь 85% от стоимости лота.