Три участка под строительство ТРЦ и аквапарка продают рядом с барнаульским аэропортом

Три земельных участка, предназначенных для строительства многофункциональных центров, выставили на торги в Барнауле. Площадки расположены недалеко от барнаульского аэропорта, в квартале, который активно застраивают жильём и коммерческими объектами. В 2021 году эти земли уже побывали на торгах, но тогда желающих их купить за 190 млн рублей не нашлось. Теперь же стоимость территорий значительно снизили.

ТРЦ, аквапарк, гостиницы

Выставленные на торги участки расположены на Павловском тракте, в четырёх километрах от барнаульского аэропорта. Территории принадлежат государству, поэтому аукцион организует и проводит институт жилищного строительства «Дом.РФ». По информации регулятора, продаваемые участки в будущем окружат жилые кварталы, поэтому они подходят для строительства общественных объектов.

«Земельные участки под строительство многофункционального комплекса, включающего в себя объекты общественного питания, торговли, гостиничное обслуживания, парк развлечений, аквапарк. Расположены в 13 км от центра города на крупнейшей магистрали Барнаула — Павловский тракт, всего в четырёх километрах от международного аэропорта Барнаул, — сказано в документации к торгам.

Площадь самого крупного участка составляет 11,68 га. Согласно данным «Дом.РФ», эта площадка также подходит для возведения объектов розничной торговли и бытового обслуживания: приёмные пункты химчистки и прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные мастерские и др. Начальная цена участка составляет 51,5 млн рублей.

Земельный участок № 1 / Фото: «Дом.РФ»

На втором участке площадью 9,08 га, помимо многофункционального центра, можно строить развлекательные комплексы, ночные клубы. Стоимость территории — 44,9 млн рублей.

Земельный участок № 2 / Фото: «Дом.РФ»

Третий участок площадью 5,46 га подходит для строительства объектов торговли, делового управления, бытового обслуживания, хранения автотранспорта. Начальная цена на торгах — 36,2 млн рублей.

Земельный участок № 3/ Фото: «Дом.РФ»

Интересно, что эти участки «Дом.РФ» уже выставлял на торги год назад. Тогда площадки были объединены и продавали их единым лотом за 190 млн рублей. Однако инвесторов, готовых купить территории, не нашлось. Теперь же цена снижена — общая стоимость земель составляет 132 млн рублей. Заинтересует ли обновлённое предложение барнаульских предпринимателей в этот раз, станет известно 7 октября 2022 года: именно тогда пройдут торги.

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Что ещё продаёт «Дом.РФ»?

Всего оператор жилищного строительства готовит к торгам в Барнауле семь лотов: шесть земельных участков и один имущественный комплекс.

На Павловском тракте продаётся участок площадью 15,5 га. Земля подходит для возведения производственных, строительных, коммунальных, транспортных и других предприятий, складов, оптовых и производственных баз. Начальная стоимость лота — 16,1 млн рублей. Аукцион пройдёт 19 сентября 2022 года.

Повторно готовят к торгам имущественный комплекс (земля и здание) на пр. Ленина, 131/2, недалеко от Нового рынка. Площадь территории составляет 7,87 сотки. На участке находится заброшенный двухэтажный многоквартирный дом 1951 года постройки. Аукцион по продаже недвижимости был назначен на 29 июля, но так и не состоялся: заявок от потенциальных покупателей не поступило.

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В перспективе на торги выставят территорию площадью 413 га за селом Власиха. Площадка предназначена для строительства коттеджных посёлков и социальных объектов. Ожидается, что торги пройдут в четвёртом квартале 2022 года.

Один из самых больших участков, которые готовятся к продаже в Барнауле, это квартал площадью 916 га. «Дом.РФ» предлагает отдать его под комплексное развитие. Большая его часть попадает в приаэродромную зону барнаульского аэропорта, где запрещено жилищное строительство.