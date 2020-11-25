В поле дом. В пригороде Барнаула готовят огромный участок под новый коттеджный поселок

Участок, на котором можно построить четыре тысячи частных домов, выставят на торги в Барнауле. Земля находится в федеральной собственности, поэтому всю документацию на лот готовит институт "ДОМ.РФ", принадлежащий государству. Продавать участок регулятор планирует не раньше второго квартала 2021 года. Но риелторы уверены: ажиотажного спроса земля на рынке не вызовет. Несмотря на информацию о нехватке территорий для застройки, компании Барнаула неохотно занимаются малоэтажным строительством.

Что известно о земле?

Общая площадь участка, выставляемого на аукцион, 413 га. Сейчас это – просто поля напротив поселка Лесного. Однако локации уже присвоен адрес: село Власиха, ул. Мамонтова, дом 196.

По данным "ДОМ.РФ", в состав участка входят четыре территории, самая большая из которых имеет площадь 388,6 га. Она предназначена для строительства малоэтажных домов. Также есть земли по 16,8 га, 2,9 га, 4,6 га. Они будут отданы под социальные объекты.

Границы участка, согласно публичной кадастровой карте, были определены еще в 2007 году, тогда же он был зарегистрирован. Пока регулятор не сообщает, какой будет начальная цена объекта, размер ежегодной арендной платы и условия освоения земли.

"Бегут как черт от ладана"

Эксперты считают, что битвы среди желающих приобрести этот участок не будет. В пригороде Барнаула достаточно свободной земли, предназначенной для индивидуального жилищного строительства. И не застроена она не из-за того, что ее кто-то держит в запасе, а потому что нет спроса.

"Сегодня мало просто нарезать кусочки земли: люди этого товара "наелись", им это не интересно. Нужен нормальный готовый продукт, концепция, что за поселок, жилой комплекс. Но проблема в том, что крупные застройщики Барнаула как черт от ладана бегут от малоэтажек: этот рынок для них слишком сложный", – считает руководитель ООО "Фирсова слобода" Михаил Кочетов.

Согласен с ним и его коллега, руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев. По его словам, прежде чем заняться непосредственно строительством, инвестору приходится решать множество сопутствующих вопросов.

"Выделить участок – это одно дело. Но все наши коттеджные поселки "упираются" в коммуникации: газ, дороги, вода, свет. Вопрос по их подведению решается тяжело. Развитие поселков происходит только там, куда заходит крупный застройщик. Если нет главного инвестора, земли застраиваются слабо и долго", – говорит Никитеев.

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Он также напоминает, что в районе, где располагается аукционная земля, есть проблема транспортной доступности. Добраться до Барнаула возможно только через поселок Власиху, по ул. Трактовой и Попова. А эти магистрали утром и вечером постоянно забиты.

"У нашего агентства были клиенты, которые выбирали частный дом, но от той локации отказывались только потому, что невозможно вовремя приехать на работу, детей в школу отвезти – постоянные пробки. Если когда-нибудь появится выход на Павловский тракт, это решит проблему", – уверен Никитеев.

Отметим, по оценке экспертов, на территории площадью 400 га можно построить 3-4 тысячи домов.

Цифра

По данным Росстата, в 2019 году в стране выросли объемы частного строительства: возведено 262 тыс. жилых домов. Это на 30 тыс. больше, чем в 2018-м (232 тысячи).