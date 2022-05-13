В Барнауле хотят отреставрировать горэлектростанцию, которой больше 120 лет

В Барнауле инженеры начали обследовать помещение первой горэлектростанции, которая расположена на улице Промышленной, 8-10. Работы планируют завершить летом, после чего станет ясно, что нужно сделать, чтобы сохранить объект.

Архитектор Александр Деринг отметил, что рядом с электростанцией находится усадьба государственного музея истории литературы, искусства и культуры, а вместе они создают ансамбль, нетронутый современной культурой.

Общественники хотят видеть здесь открытое пространство с возможностью осмотреть памятник архитектуры, а некоторые предлагают сделать благоустроенный парк, но в Алтайохранкультуре напомнили, что у собственника есть право только на сохранение объекта. Это значит, что никаких других сооружений на территории электростанции возводить нельзя, отмечает «Толк».

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Напомним, здание электростанции в 1900 году возвёл купец Иван Платонов. Она освещала уличные магазины, которые стояли рядом, а также подавала электроэнергию первым уличным фонарям.

Ранее участок на Промышленной, 10, попал в руки частных предпринимателей, но до сих пор по нему идут судебные тяжбы, поскольку считается, что земля была продана незаконно.

Ранее сообщалось, что парк «Юбилейный» в Барнауле начали благоустраивать по нацпроекту.

В мэрии пояснили, что рабочие сносят поросль и аварийные деревья в районе входа в парк на пересечении улиц Гущина и Малахова. Также они уже начали ремонт входной арки и проводят демонтаж старого асфальта.