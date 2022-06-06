В Барнауле за миллион евро продают здание с пунктом выдачи секс-игрушек

Красно-кирпичное здание в историческом центре Барнаула продают за 70 млн. рублей

6 июня 2022, 19:09

Четырехэтажный офисник с башенкой и мансардой, построенный в стиле краснокирпичных домов конца 90-х — начала 2000-х годов находится недалеко от стадиона «Динамо».

В здании, расположенном по адресу ул. Короленко, 48, есть гараж и подвал. На «Авито» значится, что производится чистая продажа, в фотографиях из офиса представлены пустые кабинеты.

Судя по данным 2GIS, в здании находятся отделение службы доставки, агентство по подписке печатных изданий, салон цветов и пункт выдачи товаров интернет-магазина для взрослых.

Напомним, что ранее amic.ru писал, что в Барнауле появляется все больше объявлений о продаже коммерческой недвижимости.

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