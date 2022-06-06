В Барнауле появляется все больше публикаций о продаже коммерческих площадей

Владельцы торговых центров избавляются от коммерческой недвижимости из-за ухода арендаторов. Такое мнение высказала «Business FM Барнаул» руководитель студии недвижимости и консалтинга Нонна Карпова.

В Барнауле на электронных досках объявлений появляется все больше публикаций о продаже коммерческих площадей. В предложениях фигурируют такие известные объекты, как здание бывшего кинотеатра «Россия», торговый дом «Пассаж», торговые центры «Норд-Вест, «Бум», «Балтийский», торгово-офисный центр «Кристалл», а также представлено немало недавно построенных торгово-офисных помещений.

«Вот эти объекты, которые большие, они как-то изжили себя. Соответственно, там нет арендаторов. Они все на аренде в основном. У нас же очень многие ушли в большие бизнес-центры. Ключевые — Galaxy, „Пионер“. Как и везде, наверное, купля-продажа у всех просела. Продаются, потому что нет возможности окупиться. Есть недвижимость, от которой нужно избавиться, она перестала приносить прибыль», — рассказала Нонна Карпова.

По мнению Нонны Карповой, продаются, как правило, те объекты, которые перестают посещать покупатели. Арендаторам невыгодно здесь вести бизнес и они уходят на другие точки. А с учётом того, что многие иностранные бренды покинули Россию, в Барнауле освободились более популярные торговые центры. Кроме того, многие владельцы новой коммерческой недвижимости приобретали объекты с целью дальнейшей продажи. Для них, по мнению эксперта, это были определённые инвестиции.

«Стоимость по коммерции не сильно-то выросла, не сильно увеличилась. Как ни крути, она зависит от местонахождения, от трафика. Вот нечётная сторона Ленинского всегда была продажная, именно по коммерции, а сторона чётная — достаточно сложная», — рассказала Нонна Карпова.

Активная продажа коммерческой недвижимости в Барнауле — не только результат действия санкций, но и обычная перестройка бизнеса под новые условия. Возможно, в ближайшие годы Барнаул переориентируется и перестанет быть столицей торговых центров.