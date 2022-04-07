В центре Барнаула снесут старое здание краевой ветеринарии и построят новое

Проект здания на ул. Шевченко, 158 / Фото: «Альфа-Проект»

В Барнауле планируется снести 50-летнее здание региональной ветеринарии, а на его месте возвести современный центр, куда переедут несколько краевых ведомств. Проект здания представляли на градсовете 6 апреля. Как сообщили архитекторы, строительство будет профинансировано из краевой инвестпрограммы.

Каким будет объект?

Здание ветеринарии построят на ул. Шевченко, 158. Сейчас по этому адресу располагается аналогичный объект: двухэтажное строение, возведённое ещё в 1971 году. Его планируют снести. Новое же будет шестиэтажным.

В нём расположатся краевая ветеринарная и испытательная лаборатории, административные помещения для управления ветеринарией по Барнаулу, а также Алтайский краевой ветеринарный центр. Строительство здания предусмотрено в бюджете края, заявил начальник архитектурно-планировочного отдела компании «Альфа-Проект» Вадим Ломакин.

«Объект предназначен для оказания ветеринарных услуг без содержания животных. Заказчик — Единый стройзаказчик Алтайского края. Строительство предусмотрено в рамках Краевой адресной инвестиционной программы (КАИП) на 2021-2023 годы», — сообщил Вадим Ломакин.

Проект здания на ул. Шевченко, 158 / Фото: «Альфа-Проект»

Здание расположено внутри квартала, в окружении административных объектов и жилых домов. По словам архитектора, согласно действующим нормам, санитарно-защитная зона для объекта (специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека) не нужна.

На территории здания запроектирована парковка автотранспорта на два машино-места. В подвале корпуса предусмотрена парковка на 10 машино-мест для сотрудников.

«Первый этаж — „чистая“ и „грязная“ зоны, второй этаж — административные помещения ветеринарных служб города и края, третий и четвёртый этажи — помещения „чистых“ лабораторий, пятый и шестой этажи — помещения заразных зон для работы с более патогенными группами. Здание монолитное с плоской кровлей, стены и фасады из газобетона с облицовкой декоративной штукатуркой», — отметил Вадим Ломакин.

Избежать резонанса

Отсутствие санитарно-защитной зоны у объекта стало главной темой для обсуждения членами градсовета. По словам главного архитектора «Алтайгражданпроекта» Евгения Башкирова, для нового здания всё-таки необходима территория с особым режимом использования.

«Несколько лет назад „Алтайгражданпроект“ занимался этой площадкой на начальной стадии: делал анализ территории, первые эскизы. Тогда вопрос по санитарным зонам возникал. Независимо от того, есть ли действующая лаборатория или нет, мы проектируем новое здание. Я консультировался с государственной экспертизой, они говорят, что, скорее всего, санзона нужна. Потом проект заморозили, я дальше не стал разбираться. Надо ещё посмотреть», — сказал Башкиров.

Вопрос санзоны был первостепенным, когда компания «Альфа-Проект» только взялась за объект, пояснил Вадим Ломакин. И специалисты установили, что защитная территория всё-таки не требуется.

«Для этого объекта санзоны не установлены, там нет содержания животных. Есть СанПиН», — отметил эксперт.

Депутат барнаульской гордумы Евгений Носенко отметил, что границы санзоны (если она действительно необходима) важно установить до строительства здания. Ведь в будущем могут возникнуть сложности при возведении объектов по соседству.

«Лаборатория была давно, в советские времена. Сейчас будет, возможно, общественный вопрос. Как будет происходить утилизация биоматериала, ТБО? Дело в общественном интересе: рядышком, на месте малоэтажных домов, может появиться крупный жилой дом. И возможен резонанс. Этот вопрос нужно хорошо обосновать», — сказал Носенко.

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьёв предложил согласовать и уточнить вопрос по санзоне с Роспотребнадзором. А вице-мэр Барнаула по строительству Андрей Фёдоров напомнил: проект здания, строительство которого финансирует бюджет, обязательно проходит госэкспертизу. Именно она проверит, нужна ли у объекта санзона или нет. Так как других вопросов к проекту не возникло, его решили согласовать.