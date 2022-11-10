Вопрос на миллионы. Два крупных квартала для строительства высоток готовят к торгам в Барнауле

В первой половине 2023 года в Барнауле на торги выставят два крупных земельных участка, предназначенных для строительства высотных домов. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил замначальника управления имущественных отношений Алтайского края Алексей Аленников. По его словам, сейчас ведомство готовит документацию к торгам и определяет стоимость лотов.

Осталось чуть-чуть

В 2021 году единственный участок, который «перепал» строителям от города, расположен на ул. Сухэ-Батора, 39. Площадь земли — 51 сотка (достаточно для возведения одного дома), а цена продажи — 6 млн рублей. Аукцион по реализации площадки прошёл 6 октября 2022 года. Лот достался компании «Алгоритм». В 2022 году, заверил Алексей Аленников, на торги выставят уже две крупные площадки.

«У нас есть участок на ул. 6-й Нагорной, площадь которого 4,5 га. Также есть квартал 2012, где территория для строительства около 8 га (при том, что общая площадь квартала составляет 14 га, — прим. ред.). В первом полугодии 2023 года планируем разместить информационное сообщение о праве аренды данных участков», — сообщил он.

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Сейчас ведомство готовит документацию к предстоящим торгам: по кварталу 2012 вносят изменения в проект планировки. На ул. 6-й Нагорной работы находятся на завершающей стадии. При этом начальная цена, за которую земли выставят на торги, пока неизвестна. Но, отметил Алексей Аленников, она будет высокой.

«Средняя стоимость (земли на торгах в Барнауле, — прим. ред.) — 1,1 тыс. рублей за квадратный метр, как показал аукцион с участком на ул. Сухэ-Батора. Вообще цена варьируется от 900 рублей до 6 тыс. рублей за квадратный метр. „Перепад“ зависит от расположения и других характеристик. Квартал 2012 подключён к сетям, поэтому, я думаю, цена будет высокой, но объективной, рыночной. Какой именно — оценить нельзя, потому что участок не сформирован», — сказал он.

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Кварталы, которых ждут

Квартал 2012 обещали выставить на торги ещё в декабре 2020 года, однако его подготовка затянулась. В начале 2021 года город утвердил лишь проект планировки микрорайона. Согласно документу, квартал рассчитан на восемь многоквартирных домов с общим количеством квартир 1744. Четыре здания запроектированы 14-этажными, один дом — 16 этажей и три ЖК — 18-этажными.

Квартал 2012 / Фото: «Альфа-Проект»

По оценке специалистов компании «Альфа-Проект», разработавших документ, квартал рассчитан на 3700 жителей. Количество парковочных мест для автомобилей составляет 869.

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Помимо жилых домов, в микрорайоне планируют построить детский сад на 220 мест, школу с бассейном на 520 учащихся, поликлинику, многоуровневый гараж, кафе, офисное здание. Во дворах ЖК предусмотрены площадки для игр детей, отдыха взрослых, спорта, а также зоны для выгула собак.

Квартал на ул. 6-й Нагорной развивают с 2018 года. Здесь уже построены четыре дома, два — возводят, ещё один — в планах застройщика «Строительная перспектива». На участке 4,5 га, который и отдадут под застройку, предполагают разместить ещё пять высоток.

Согласно проекту планировки, также в квартале заложены школа на 1100 мест со спортивным ядром, детский сад на 300 мест, два многоярусных гаража-стоянки на 150 и 300 машино-мест и шесть подземных стоянок на 623 места для автомобилей. Дополнительно 690 парковочных мест предусмотрено во дворах домов.

В конце октября 2022 года на собрании Союза строителей девелоперы отметили, что из-за того, что город не предоставляет графики земельных аукционов, они не могут планировать работу на несколько лет вперёд. Алексей Аленников отметил, что сообщение о торгах публикуют за 30 дней до аукциона. Эта норма установлена законом. Ввести иные сроки оповещения власти пока не могут.