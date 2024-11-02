Мужчину, выстрелившего в жителя Барнаула, задержали в Кузбассе

Возбуждены уголовные дела по двум статьям

02 ноября 2024, 15:16, ИА Амител

Черный пистолет / Фото: unsplash.com

В Кемеровской области задержали злоумышленника, который 1 ноября в Барнауле выстрелил в мужчину и скрылся, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным "МК на Алтае", барнаулец стоял на улице, в районе набережной Оби, когда к нему подъехал внедорожник и оттуда прозвучал выстрел, после чего автомобиль уехал. Все это произошло на глазах нескольких очевидцев средь бела дня. Мужчина жив, он получил ранение в ногу.

"Подозреваемый задержан, в суд направлено ходатайство о назначении ему меры пресечения в виде заключения под стражу", – рассказали в МВД.

Возбуждены уголовные дела статьям "Хулиганство" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Региональная прокуратура поставила на контроль ход расследования.