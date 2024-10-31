В Сибири наказали мужчину, который запнулся об маленькую собачку и выстрелил в воздух
Нарушителю назначили штраф
31 октября 2024, 23:10, ИА Амител
В Кемерове полицейские привлекли к ответственности мужчину, который пнул и выстрелил в чужую собаку. Об этом сообщает "Сибдепо" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
К полицейским обратилась 40-летняя местная жительница. Она рассказала, что во дворе одного из домов на Московском проспекте неизвестный использовал пистолет, чтобы отпугнуть ее французского бульдога. Мужчину задержали по горячим следам – им оказался неоднократно судимый житель Юрги, который арендовал в Кемерове квартиру. Он был пьян.
"Полицейские обнаружили и изъяли у него шумовой пистолет, который не требует специального разрешения для приобретения и хранения, а также патроны к нему. Задержанный пояснил, что носил его с собой в целях самообороны", – добавили в ведомстве.
В полиции отмечают, что французский бульдог – некрупная собачка. Она не отнесена к перечню потенциально опасных, и выгуливать ее можно без намордника, что женщина и делала. Мужчина спьяну не заметил чужого пса, запнулся об него и упал, а затем испугался, что собака может напасть на него и, чтобы отпугнуть ее, выстрелил из пистолета в воздух.
В отношении правонарушителя полицейские составили протокол по ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Мужчине назначили штраф в размере 1 000 рублей.
07:55:59 01-11-2024
Любая собака должна быть на поводке. за что штраф?
08:40:06 01-11-2024
Гость (07:55:59 01-11-2024) Любая собака должна быть на поводке. за что штраф?... ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" --- штраф не за собаку и даже не за выстрел, а за опьянение. Интересно, кабак это общественное место, получается там пить нельзя. И пиво в сауне нельзя. А на трезвую голову никто никого вызывать не будет, это удар по бизнесу
09:43:25 01-11-2024
Странно, за что наказание, это естественная реакция. Если б я, например, запнулся о собаку, кошку ли, первая реакция - пропнуть как следует! Даже от испуга по сути, не от агрессивности.
12:07:13 01-11-2024
Гость (09:43:25 01-11-2024) Странно, за что наказание, это естественная реакция. Если б ...
интересно, запнувшись о порог или, скажем, о бордюр, вы его пинаете?
02:22:32 03-11-2024
Гость (12:07:13 01-11-2024) интересно, запнувшись о порог или, скажем, о бордюр, вы ... Конечно пинает, часто головой!
16:09:04 01-11-2024
Гость (09:43:25 01-11-2024) Странно, за что наказание, это естественная реакция. Если б ... так делает именно агрессивное тупоголовое существо
19:50:13 01-11-2024
Гость (16:09:04 01-11-2024) так делает именно агрессивное тупоголовое существо...
Барнаульцы, вы бы про туголовость помолчали. Правда. И про агрессию тоже. С вами в транспорте реально страшно ездить. Таких озлобленных людей даже на Урале редко встретишь.
08:40:40 02-11-2024
Гость (19:50:13 01-11-2024) Барнаульцы, вы бы про туголовость помолчали. Правда. И про агрессию тоже. С вами в транспорте реально страшно ездить. Таких озлобленных людей даже на Урале редко встретишь.... Жизнь у нас тяжёлая. Климат, уровень жизни, цены, ставки налога.
09:00:38 02-11-2024
Гость (08:40:40 02-11-2024) Жизнь у нас тяжёлая. Климат, уровень жизни, цены, ставки нал... Жили мы бедно, нас обокрали.интересно только одно: а про кого это новость распространили, что в 2022 году в Алтайском крае насчитали 117 премиальных автомобилей, тогда как годом ранее их было на 17 меньше. По количеству дорогих машин регион занял четвертое место в Сибири. Это следует из исследования, проведенного аудиторско-консалтинговой сетью FinExpertiza. При этом налог на машину мощностью 430 лошадиных сил в регионе составляет 154,8 тысячи рублей. К премиальным автомобилям в России сейчас относят транспортные средства дороже 10 млн рублей. Их собственники обязаны платить повышенный налог. В Алтайском крае в 2022 году исследователи насчитали 117 люксовых авто - это на 17 больше, чем в годом ранее. При этом отметим, что налог на машину мощностью 430 лошадиных сил в регионе составляет 154,8 тысячи рублей.
10:01:22 02-11-2024
Гость (09:00:38 02-11-2024) Жили мы бедно, нас обокрали.интересно только одно: а про ког... Ну в транспорте вы агрессию не от этих 117 успешных людей ощущаете. Хотя и они 100% не ангелы, а скорее бесы.
02:27:05 03-11-2024
Гость (19:50:13 01-11-2024) Барнаульцы, вы бы про туголовость помолчали. Правда. И п... А Вы, наверное, с Урала!? Нет, я просто уверен, с Урала!