В Сибири наказали мужчину, который запнулся об маленькую собачку и выстрелил в воздух

Нарушителю назначили штраф

31 октября 2024, 23:10, ИА Амител

Собака / Фото: unsplash.com / Go to Graham Holtshausen's profile Graham Holtshausen

В Кемерове полицейские привлекли к ответственности мужчину, который пнул и выстрелил в чужую собаку. Об этом сообщает "Сибдепо" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

К полицейским обратилась 40-летняя местная жительница. Она рассказала, что во дворе одного из домов на Московском проспекте неизвестный использовал пистолет, чтобы отпугнуть ее французского бульдога. Мужчину задержали по горячим следам – им оказался неоднократно судимый житель Юрги, который арендовал в Кемерове квартиру. Он был пьян.

"Полицейские обнаружили и изъяли у него шумовой пистолет, который не требует специального разрешения для приобретения и хранения, а также патроны к нему. Задержанный пояснил, что носил его с собой в целях самообороны", – добавили в ведомстве.

В полиции отмечают, что французский бульдог – некрупная собачка. Она не отнесена к перечню потенциально опасных, и выгуливать ее можно без намордника, что женщина и делала. Мужчина спьяну не заметил чужого пса, запнулся об него и упал, а затем испугался, что собака может напасть на него и, чтобы отпугнуть ее, выстрелил из пистолета в воздух.

В отношении правонарушителя полицейские составили протокол по ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Мужчине назначили штраф в размере 1 000 рублей.