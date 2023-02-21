Несколько домов на берегу Оби в Барнауле могут снести из-за реконструкции порта

Речь идёт об участке в посёлке Восточном

21 февраля 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Частные дома в барнаульском посёлке Восточном могут снести ради расширения порта. Согласно генплану, в ближайшем будущем на участке могут реконструировать порт для стоянки судов. Данный вопрос обсуждали на совещании в мэрии Барнаула с представителями Минтранса Алтайского края и речников.

Площадка под размещение и эксплуатацию действующего речного порта имеет площадь 16,4 га. Ранее он был заброшен, а хранящуюся здесь технику отправили на металлолом.

"В 2015 году порт Восточный реанимирован, портовая инфраструктура восстанавливается. Смонтирована площадка для весогабаритного контроля и построена автомобильная дорога. Сегодня это основная точка приходящего в Барнаул со стороны реки инерта для стройиндустрии и дорожной отрасли. И учитывая то, что ближайший выезд в промзону находится рядом, это удачное место", – приводит издание "Толк" слова заместителя министра транспорта края Дмитрия Коровина.

В ходе совещания разработчики генплана – компания "Гипрогор" – предложила на базе речного порта до 2040 года создать мультимодальный терминальный комплекс многоцелевого назначения.

Сейчас порт Восточный с одной стороны зажат крупным жилым массивом улицы Понтонный Мост. Эксперты отметили, что это достаточно ветхие дома. А значит, в ближайшее время в любом случае станут непригодными для проживания. С другой стороны от порта расположены частные территории, на которых базируются нежилые объекты.

В результате заседаний представители власти, "Гипрогора" И речники договорились разработать проект планировки. В результате этого станет понятно, хватит ли существующей территории или необходимо сносить частные дома.

Отметим, в рамках развития речной отрасли в ближайшем будущем в Барнауле отремонтируют все порты и причалы.