Нетрезвая колдунья пугает проклятиями жителей новокузнецкой многоэтажки

15 декабря 2025, 15:45, ИА Амител

Жители одной из многоэтажек в Новокузнецке пожаловались на соседку, которая, по их словам, пугает людей "проклятиями" и странным поведением, пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Как рассказали горожане, женщина проживает в районе Березовой рощи. По словам соседей, она регулярно употребляет алкоголь и заявляет, что практикует "черную магию", обращаясь к окружающим с угрозами и мистическими предсказаниями. Эти выходки, утверждают жильцы, вызывают у них страх и беспокойство.

Горожане отмечают, что обращались в полицию, однако, по их словам, правоохранители не нашли оснований для принятия жестких мер, так как прямых нарушений закона зафиксировано не было. Официальных комментариев от экстренных и надзорных служб по ситуации пока не поступало.

Жители дома надеются, что на ситуацию обратят внимание профильные службы и конфликт удастся решить в правовом поле.

Ранее сообщалось, что жительница Новосибирской области обвиняет соседей в создании коронавируса и других событиях мирового масштаба. Женщина бросает через заборы соседних участков камни, мертвых птиц и ветки.