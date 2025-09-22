Жительница села Новосибирской области обвиняет соседей в создании коронавируса

Женщина бросает через заборы соседних участков камни, мертвых птиц и ветки

22 сентября 2025, 15:43, ИА Амител

Жительница Новосибирской области обвиняет соседей в создании коронавируса и других событиях мирового масштаба. Об этом сообщает Telegram-канал "База".

По словам жителей села Ленинского, конфликт с женщиной длится несколько лет. Соседка ходит по улицам, бормочет под нос обвинения и пишет их на заборах. На видеозаписях камер наблюдения зафиксировано, как она бросает через заборы камни, мертвых птиц и ветки.

«Иногда женщина выходит с топором. Она утверждает, что соседи причастны не только к коронавирусу, но и к контактам с инопланетянами», – отметили в канале.

Сельчане рассказали, что в один из случаев сгорел автомобиль, после чего они и установили камеры. По их данным, у женщины диагностировано тяжелое психическое расстройство, несколько раз она проходила лечение в стационаре. Однако после выписки она вновь возвращается домой и живет одна.

В распоряжении Telegram-канала оказались документы об отказе полиции возбуждать уголовное или административное дело. Соседи отмечают, что ситуация не меняется – женщина продолжает портить имущество и заборы, несмотря на обращения в правоохранительные органы.