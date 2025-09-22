НОВОСТИОбщество

Жительница села Новосибирской области обвиняет соседей в создании коронавируса

Женщина бросает через заборы соседних участков камни, мертвых птиц и ветки

22 сентября 2025, 15:43, ИА Амител

Жительница Новосибирской области обвиняет соседей в создании коронавируса и других событиях мирового масштаба. Об этом сообщает Telegram-канал "База".

По словам жителей села Ленинского, конфликт с женщиной длится несколько лет. Соседка ходит по улицам, бормочет под нос обвинения и пишет их на заборах. На видеозаписях камер наблюдения зафиксировано, как она бросает через заборы камни, мертвых птиц и ветки.

«Иногда женщина выходит с топором. Она утверждает, что соседи причастны не только к коронавирусу, но и к контактам с инопланетянами», – отметили в канале.

Сельчане рассказали, что в один из случаев сгорел автомобиль, после чего они и установили камеры. По их данным, у женщины диагностировано тяжелое психическое расстройство, несколько раз она проходила лечение в стационаре. Однако после выписки она вновь возвращается домой и живет одна.

В распоряжении Telegram-канала оказались документы об отказе полиции возбуждать уголовное или административное дело. Соседи отмечают, что ситуация не меняется – женщина продолжает портить имущество и заборы, несмотря на обращения в правоохранительные органы.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

17:42:17 22-09-2025

Почему такие не содержатся в дурке?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

21:36:56 22-09-2025

Гость (17:42:17 22-09-2025) Почему такие не содержатся в дурке? ... дурка от них отказывается

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:13:15 22-09-2025

Ну, вот, за такие действия (раз отказывают возбуждать) ничего, значит, не бывает? Может, ее методом и надо? Поддержать ее паранойю? Пугало какое-нибудь поставить напротив забора, парашутики запустить с подсветкой ночью во двор (повеселее дохлых птиц будет)...

  0 Нравится
Ответить
