В Новосибирске гадалка предлагала детям таинственный "обряд" и крала у них ценности

После первой судимости гадалка продолжила обманывать детей

24 ноября 2025, 21:30, ИА Амител

Гадалка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Новосибирский областной суд поставил точку в деле Надежды Ч. – уличной гадалки, обманувшей 20 детей в разных городах Сибири. Она представлялась подругой матерей, попадала в квартиры и выносила деньги и украшения, пишет "КП-Новосибирск".

По материалам суда, в 2018 году Надежда познакомилась на рынке с женщиной по имени Маша, и они вместе совершили первую кражу – похитили серебряные украшения на 3,5 тысячи рублей. Позже подельницы стали "снимать порчу" у детей: в Новосибирске обманули 10-летнего мальчика и вынесли украшения на 121 тысячу. В 2019 году гадалку задержали, она получила два года условно.

Но после приговора Надежда продолжила ездить по городам и обманывать детей. В Братске и Ангарске она с подельницами похищала деньги и ценности у школьников. Мама одного из мальчиков рассказала: «Сын возвращался домой, вслед за ним зашли две женщины… Сказали, что мои знакомые, прошли в квартиру и вынесли шкатулку».

В последующие годы Надежда совершала новые эпизоды в Новосибирске, Красноярске, Томске и Новокузнецке. Большинство приговоров были условными – пока в Томске ее впервые не отправили в колонию на пять лет и два месяца, но она вышла через девять месяцев.

Последней жертвой стала 84-летняя пенсионерка в 2024 году: гадалка обещала "прочитать молитвы", взяла 160 тысяч рублей, спрятала их "в носке под матрасом" и ушла. Ее нашли по камерам.

«Суд давал ей шанс, но она ездила по регионам и совершала аналогичные преступления», – рассказала прокурор Ольга Дуденко.

Заельцовский районный суд назначил шесть с половиной лет колонии общего режима. Обжалование ничего не изменило: областной суд оставил приговор в силе.

