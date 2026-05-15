Нетрезвая жительница алтайского села вонзила нож в грудь знакомого во время ссоры

Пострадавший самостоятельно добрался до больницы

15 мая 2026, 11:14, ИА Амител

Складной нож в руке / Фото: amic.ru

В Улаганском районе застолье с алкоголем между сожителями закончилось поножовщиной. Во время ссоры 37-летняя женщина ударила своего возлюбленного ножом в грудь.

Как сообщили в МВД Республики Алтай, сельчанка вместе с 36-летним сожителем распивала спиртное. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт на почве личных разногласий.

По данным полиции, во время ссоры женщина схватила кухонный нож и ударила мужчину в грудь. Несмотря на ранение, пострадавший самостоятельно добрался до больницы, где ему оказали медицинскую помощь. Врачи сообщили в полицию о пациенте с колото-резаным ранением грудной клетки.

Мужчина рассказал правоохранителям, что травму ему нанесла нетрезвая сожительница. Прибывшие сотрудники полиции доставили женщину в отдел, где она призналась в содеянном.

«По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия», — отметили в ведомстве.

На время следствия в отношении жительницы района избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.