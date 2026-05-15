Нетрезвая жительница алтайского села вонзила нож в грудь знакомого во время ссоры
Пострадавший самостоятельно добрался до больницы
15 мая 2026, 11:14, ИА Амител
В Улаганском районе застолье с алкоголем между сожителями закончилось поножовщиной. Во время ссоры 37-летняя женщина ударила своего возлюбленного ножом в грудь.
Как сообщили в МВД Республики Алтай, сельчанка вместе с 36-летним сожителем распивала спиртное. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт на почве личных разногласий.
По данным полиции, во время ссоры женщина схватила кухонный нож и ударила мужчину в грудь. Несмотря на ранение, пострадавший самостоятельно добрался до больницы, где ему оказали медицинскую помощь. Врачи сообщили в полицию о пациенте с колото-резаным ранением грудной клетки.
Мужчина рассказал правоохранителям, что травму ему нанесла нетрезвая сожительница. Прибывшие сотрудники полиции доставили женщину в отдел, где она призналась в содеянном.
«По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия», — отметили в ведомстве.
На время следствия в отношении жительницы района избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
11:18:14 15-05-2026
Бывает. Понять и простить. 3 года условно.
Крепче любоффь будет.
11:31:05 15-05-2026
Вежливый Человек (11:18:14 15-05-2026) Бывает. Понять и простить. 3 года условно.Крепче любоффь... Скреплённая кровью.
11:31:43 15-05-2026
Вежливый Человек (11:18:14 15-05-2026) Бывает. Понять и простить. 3 года условно.Крепче любоффь... Нее...Сначала дело оформить, кучу бумаг, экспертиз. А вот уж потом, замирение. )))
11:23:47 15-05-2026
Хорошо, что люди не пострадали
11:46:03 15-05-2026
Гость (11:23:47 15-05-2026) Хорошо, что люди не пострадали... Ни один человек.
11:24:49 15-05-2026
или нож маленький или тело крепкое
11:29:58 15-05-2026
Гендерная несправедливость.
Если бы мужик бабу пырнул - его бы закрыли сразу.
Баба мужик пырнула - всего лишь подписка о невыезде.
11:50:12 15-05-2026
Гость (11:29:58 15-05-2026) Гендерная несправедливость. Если бы мужик бабу пырнул - ... Если бы муж бабу пырнул - это семейная разборка, почти не наказуема.
13:22:08 15-05-2026
Дикий народ. А мы им дороги строим, аэропорты, мосты...