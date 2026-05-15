НОВОСТИПроисшествия

Нетрезвая жительница алтайского села вонзила нож в грудь знакомого во время ссоры

Пострадавший самостоятельно добрался до больницы

15 мая 2026, 11:14, ИА Амител

Складной нож в руке / Фото: amic.ru
Складной нож в руке / Фото: amic.ru

В Улаганском районе застолье с алкоголем между сожителями закончилось поножовщиной. Во время ссоры 37-летняя женщина ударила своего возлюбленного ножом в грудь.

Как сообщили в МВД Республики Алтай, сельчанка вместе с 36-летним сожителем распивала спиртное. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт на почве личных разногласий.

По данным полиции, во время ссоры женщина схватила кухонный нож и ударила мужчину в грудь. Несмотря на ранение, пострадавший самостоятельно добрался до больницы, где ему оказали медицинскую помощь. Врачи сообщили в полицию о пациенте с колото-резаным ранением грудной клетки.

Мужчина рассказал правоохранителям, что травму ему нанесла нетрезвая сожительница. Прибывшие сотрудники полиции доставили женщину в отдел, где она призналась в содеянном.

«По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия», — отметили в ведомстве.

На время следствия в отношении жительницы района избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Раздраженная женщина / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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НОВОСТИПроисшествия

мужчины и женщины Республика Алтай
       

Комментарии 9

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Вежливый Человек

11:18:14 15-05-2026

Бывает. Понять и простить. 3 года условно.
Крепче любоффь будет.

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Гость

11:31:05 15-05-2026

Вежливый Человек (11:18:14 15-05-2026) Бывает. Понять и простить. 3 года условно.Крепче любоффь... Скреплённая кровью.

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ВВП

11:31:43 15-05-2026

Вежливый Человек (11:18:14 15-05-2026) Бывает. Понять и простить. 3 года условно.Крепче любоффь... Нее...Сначала дело оформить, кучу бумаг, экспертиз. А вот уж потом, замирение. )))

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Гость

11:23:47 15-05-2026

Хорошо, что люди не пострадали

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Гость

11:46:03 15-05-2026

Гость (11:23:47 15-05-2026) Хорошо, что люди не пострадали... Ни один человек.

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Гость

11:24:49 15-05-2026

или нож маленький или тело крепкое

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Гость

11:29:58 15-05-2026

Гендерная несправедливость.
Если бы мужик бабу пырнул - его бы закрыли сразу.
Баба мужик пырнула - всего лишь подписка о невыезде.

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Гость

11:50:12 15-05-2026

Гость (11:29:58 15-05-2026) Гендерная несправедливость. Если бы мужик бабу пырнул - ... Если бы муж бабу пырнул - это семейная разборка, почти не наказуема.

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Гость

13:22:08 15-05-2026

Дикий народ. А мы им дороги строим, аэропорты, мосты...

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