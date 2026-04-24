В Алейске женщина напала на мужа с ножом и распылила спрей в полицейского
В результате правоохранитель получил химический ожог глаз и дыхательных путей
24 апреля 2026, 22:04, ИА Амител
В Алейске завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая, по версии следствия, сначала ранила мужа ножом, а затем оказала сопротивление полиции, распылив перцовый баллончик в лицо сотруднику правоохранительных органов. Дело уже направлено в суд, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, инцидент произошел в феврале. В правоохранительные органы поступило сообщение о ножевом ранении мужчины. Прибывшие на место полицейские установили, что травму ему нанесла 46-летняя супруга.
При попытке задержать женщину, она начала сопротивляться и распылила аэрозольный баллончик в лицо одному из правоохранителей. В результате полицейский получил химический ожог глаз и дыхательных путей.
«Женщину задержали, после чего в отношении нее возбудили уголовное дело по статье о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении», — отметили в ведомстве.
Следствие сочло собранные доказательства достаточными. Обвинительное заключение утверждено прокурором, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что на Алтае женщина зарезала сожителя во время бытового конфликта. Поводом стало то, что мужчина не мог найти свой мобильный телефон.
01:13:57 26-04-2026
А в США пристрелили бы