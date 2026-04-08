В Заринске у бара подросток напал с ножом на сверстника
Подозреваемого заключили под стражу
08 апреля 2026, 23:34, ИА Амител
В Заринске 17-летнего подростка обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему сверстнику. Уголовное дело возбудили следователи СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным ведомства, инцидент произошел в один из вечеров марта 2026 года на крыльце кафе-бара. Между подростками возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес своему знакомому ножевое ранение в область живота.
Пострадавшего госпитализировали, ему была оказана медицинская помощь.
Дело расследуется по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с использованием предмета в качестве оружия. Подозреваемого заключили под стражу.
Ранее сообщалось, что в Горно-Алтайске ранним утром 6 апреля 38-летний мужчина напал с ножом на 17-летнего подростка у бара "Пивной дом" на улице Ленина. Пострадавший выжил, его госпитализировали.
08:03:51 09-04-2026
То есть народ по улицам ходит с ножами получается
08:09:59 09-04-2026
Чем ЭТА новость отличается от вчерашней?
13:03:30 09-04-2026
Внимательный из Б (08:09:59 09-04-2026) Чем ЭТА новость отличается от вчерашней?... Более свежая.
13:05:41 09-04-2026
Внимательный из Б (08:09:59 09-04-2026) Чем ЭТА новость отличается от вчерашней?... Как минимум местом действия.
08:39:38 09-04-2026
Что эти онижедети делали в баре?
09:16:51 09-04-2026
Гость (08:39:38 09-04-2026) Что эти онижедети делали в баре?... приобщались к духовным ценностям
09:07:42 09-04-2026
А что у нас раньше поножовщин не было рядом с питейными местами?!Насколько помню это периодически и раньше происходило. Не удивили такой новостью, обыденность обычная