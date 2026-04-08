В Заринске у бара подросток напал с ножом на сверстника

Подозреваемого заключили под стражу

08 апреля 2026, 23:34, ИА Амител

Острый нож в руке / Фото: amic.ru

В Заринске 17-летнего подростка обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему сверстнику. Уголовное дело возбудили следователи СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным ведомства, инцидент произошел в один из вечеров марта 2026 года на крыльце кафе-бара. Между подростками возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес своему знакомому ножевое ранение в область живота.

Пострадавшего госпитализировали, ему была оказана медицинская помощь.

Дело расследуется по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с использованием предмета в качестве оружия. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Горно-Алтайске ранним утром 6 апреля 38-летний мужчина напал с ножом на 17-летнего подростка у бара "Пивной дом" на улице Ленина. Пострадавший выжил, его госпитализировали.