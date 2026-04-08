В Заринске у бара подросток напал с ножом на сверстника

Подозреваемого заключили под стражу

08 апреля 2026, 23:34, ИА Амител

Острый нож в руке / Фото: amic.ru
В Заринске 17-летнего подростка обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему сверстнику. Уголовное дело возбудили следователи СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным ведомства, инцидент произошел в один из вечеров марта 2026 года на крыльце кафе-бара. Между подростками возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес своему знакомому ножевое ранение в область живота.

Пострадавшего госпитализировали, ему была оказана медицинская помощь.

Дело расследуется по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с использованием предмета в качестве оружия. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Горно-Алтайске ранним утром 6 апреля 38-летний мужчина напал с ножом на 17-летнего подростка у бара "Пивной дом" на улице Ленина. Пострадавший выжил, его госпитализировали.

Комментарии 7

Гость

08:03:51 09-04-2026

То есть народ по улицам ходит с ножами получается

Внимательный из Б

08:09:59 09-04-2026

Чем ЭТА новость отличается от вчерашней?

Гость

13:03:30 09-04-2026

Внимательный из Б (08:09:59 09-04-2026) Чем ЭТА новость отличается от вчерашней?... Более свежая.

Гость

13:05:41 09-04-2026

Внимательный из Б (08:09:59 09-04-2026) Чем ЭТА новость отличается от вчерашней?... Как минимум местом действия.

Гость

08:39:38 09-04-2026

Что эти онижедети делали в баре?

Гость

09:16:51 09-04-2026

Гость (08:39:38 09-04-2026) Что эти онижедети делали в баре?... приобщались к духовным ценностям

Гость

09:07:42 09-04-2026

А что у нас раньше поножовщин не было рядом с питейными местами?!Насколько помню это периодически и раньше происходило. Не удивили такой новостью, обыденность обычная

