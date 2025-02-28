Никаких свадеб и веселья. Что нельзя делать в Прощеное воскресенье?
В этот день нужно не только попросить у всех прощения, но и искренне прощать самому
28 февраля 2025, 13:30, ИА Амител
2 марта 2025 года отмечается не только Масленица – у православных этот день известен как Прощеное воскресенье. Это важный религиозный праздник, который предшествует Великому посту. Впрочем, традиция просить прощения у всех окружающих получила широкое распространение не только среди глубоко верующих.
Существует и ряд серьезных запретов на этот день.
О том, что нельзя делать в Прощеное воскресенье, – в материале amic.ru.
Что нельзя делать в Прощеное воскресенье?
- работать физически, убираться дома и заниматься другими домашними хлопотами;
- заниматься рукоделием тоже лучше в другой день;
- нельзя употреблять алкогольные напитки;
- жениться и тем более венчаться Церковь тоже не разрешает;
- нежелательно устраивать шумные и пышные праздники. Прощеное воскресенье – не время для громкого веселья;
- думать о плохом и жаловаться на свою долю в Прощеное воскресенье тоже запрещается;
- гадать строго запрещено – Церковь не одобряет магических обрядов.
Кроме того, верующим в этот день запрещено есть мясо. Хоть Великий пост и начинается на следующий день, предшествующая ему неделя уже содержит запрет на употребление мясных продуктов.
Что нужно делать в Прощеное воскресенье?
- делать добрые дела, помогать людям, подавать милостыню просящим;
- молиться;
- как можно больше времени проводить в кругу самых близких людей.
13:45:23 28-02-2025
- "2 марта 2025 года отмечается не только Масленица – у православных этот день известен как Прощеное воскресенье. Это важный религиозный праздник, который предшествует Великому посту." ---- Бог - един, это Христианство, а все остальные течения коих развелось до тысячей и как бы они не назывались, по научному, это секты.
15:46:20 28-02-2025
2 марта 2025 года отмечается не только Масленица – у православных этот--------- Ну так веселиться 2 марта или нет?! 😄
01:26:07 01-03-2025
Тем временем, барнаульцев приглашают весело провести праздник.