В этот день нужно не только попросить у всех прощения, но и искренне прощать самому

28 февраля 2025, 13:30, ИА Амител

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2 марта 2025 года отмечается не только Масленица – у православных этот день известен как Прощеное воскресенье. Это важный религиозный праздник, который предшествует Великому посту. Впрочем, традиция просить прощения у всех окружающих получила широкое распространение не только среди глубоко верующих.

Существует и ряд серьезных запретов на этот день.

О том, что нельзя делать в Прощеное воскресенье, – в материале amic.ru.

1 Что нельзя делать в Прощеное воскресенье? Самое главное: в Прощеное воскресенье нельзя отказывать людям в помощи. Считается, что человек, не проявивший душевной доброты в этот день, скоро сам окажется в положении нуждающегося. Кроме того, в этот день нельзя: работать физически, убираться дома и заниматься другими домашними хлопотами;

заниматься рукоделием тоже лучше в другой день;

нельзя употреблять алкогольные напитки;

жениться и тем более венчаться Церковь тоже не разрешает;

нежелательно устраивать шумные и пышные праздники. Прощеное воскресенье – не время для громкого веселья;

думать о плохом и жаловаться на свою долю в Прощеное воскресенье тоже запрещается;

гадать строго запрещено – Церковь не одобряет магических обрядов. Кроме того, верующим в этот день запрещено есть мясо. Хоть Великий пост и начинается на следующий день, предшествующая ему неделя уже содержит запрет на употребление мясных продуктов.

2 Что нужно делать в Прощеное воскресенье? Естественно, прежде всего, в этот день нужно попросить прощения у всех, кого вы обидели или кому сделали плохо. Даже если это было не специально, вы должны извиниться. Человек, в свою очередь, попросит у вас прощения за свое поведение. Кроме того, в Прощеное воскресенье принято: делать добрые дела, помогать людям, подавать милостыню просящим;

молиться;

как можно больше времени проводить в кругу самых близких людей.