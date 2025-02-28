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Никаких свадеб и веселья. Что нельзя делать в Прощеное воскресенье?

В этот день нужно не только попросить у всех прощения, но и искренне прощать самому

28 февраля 2025, 13:30, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

2 марта 2025 года отмечается не только Масленица – у православных этот день известен как Прощеное воскресенье. Это важный религиозный праздник, который предшествует Великому посту. Впрочем, традиция просить прощения у всех окружающих получила широкое распространение не только среди глубоко верующих.

Существует и ряд серьезных запретов на этот день.

О том, что нельзя делать в Прощеное воскресенье, – в материале amic.ru.

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Что нельзя делать в Прощеное воскресенье?

Самое главное: в Прощеное воскресенье нельзя отказывать людям в помощи. Считается, что человек, не проявивший душевной доброты в этот день, скоро сам окажется в положении нуждающегося.
Кроме того, в этот день нельзя:
  • работать физически, убираться дома и заниматься другими домашними хлопотами;
  • заниматься рукоделием тоже лучше в другой день;
  • нельзя употреблять алкогольные напитки;
  • жениться и тем более венчаться Церковь тоже не разрешает;
  • нежелательно устраивать шумные и пышные праздники. Прощеное воскресенье – не время для громкого веселья;
  • думать о плохом и жаловаться на свою долю в Прощеное воскресенье тоже запрещается;
  • гадать строго запрещено – Церковь не одобряет магических обрядов.

Кроме того, верующим в этот день запрещено есть мясо. Хоть Великий пост и начинается на следующий день, предшествующая ему неделя уже содержит запрет на употребление мясных продуктов.

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Что нужно делать в Прощеное воскресенье?

Естественно, прежде всего, в этот день нужно попросить прощения у всех, кого вы обидели или кому сделали плохо. Даже если это было не специально, вы должны извиниться. Человек, в свою очередь, попросит у вас прощения за свое поведение.
Кроме того, в Прощеное воскресенье принято:
  • делать добрые дела, помогать людям, подавать милостыню просящим;
  • молиться;
  • как можно больше времени проводить в кругу самых близких людей.
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Как правильно просить прощения в Прощеное воскресенье?

Форма не так важна. Главное, чтобы вы попросили прощения искренне. Причем важно делать это не "просто так", извиняясь за несуществующие дела. Обращаясь к человеку, перечислите конкретные моменты, в которые вы поступили с ним нехорошо. Тогда и его прощение будет настоящим, наполненным глубоким смыслом.
Фото: amic.ru

Когда Прощеное воскресенье в 2025 году и у кого в этот день надо просить прощения?

В этот день нужно не только приносить искренние извинения, но и уметь прощать самому
НОВОСТИОбщество
религия
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Комментарии 3

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Гость

13:45:23 28-02-2025

- "2 марта 2025 года отмечается не только Масленица – у православных этот день известен как Прощеное воскресенье. Это важный религиозный праздник, который предшествует Великому посту." ---- Бог - един, это Христианство, а все остальные течения коих развелось до тысячей и как бы они не назывались, по научному, это секты.

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Гость

15:46:20 28-02-2025

2 марта 2025 года отмечается не только Масленица – у православных этот--------- Ну так веселиться 2 марта или нет?! 😄

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Гость

01:26:07 01-03-2025

Тем временем, барнаульцев приглашают весело провести праздник.

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